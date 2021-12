Jonge vrouw (22) doet aangifte tegen Marco Borsato wegens seksueel misbruik: “Ik voelde me smerig om wat hij met me deed”

Celebrities Zendaya steelt alle aandacht tijdens wereldpre­miè­re 'Spi­der-Man: No Way Home’

Het internet raakt maar niet uitgepraat over Zendaya (25), de vriendin van Spider-Man himself Tom Holland (25). Maandagavond vond de wereldpremière van ‘Spider-Man: No Way Home’ plaats in Los Angeles, waar de verzamelde pers meteen waar voor hun geld kreeg op de rode loper: als een echte ‘Spider-Woman’ ging Zendaya met alle aandacht lopen.

14 december