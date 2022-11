Jonge ouders speuren tweedehandsmarkt af naar oude dvd’s van ‘Dag Sinterklaas’: “Onder de vijftig euro vind je ze niet”

De (her)uitzendingen van ‘Dag Sinterklaas’ met Bart Peeters op de VRT: ooit was ’t een jaarlijkse traditie, een beetje zoals het nieuwjaarsconcert in Wenen. Maar in 2018 was de hype plots voorbij. Heeft u de dvd’s van de originele afleveringen nog ergens? Koester ze, want door de zwartepieten-discussie zijn ze niet meer te vinden, tenzij tweedehands, aan zotte prijzen. Dat meldt Dag Allemaal.