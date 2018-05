Jonge MNM-dj wil lesbisch rolmodel zijn: "Als alle homoseksuele mediafiguren het verzwijgen, geraken we nergens" DBJ

18 mei 2018

07u40 1 Showbizz MNM-dj Dorianne Aussems (25) is uit de kast gekomen en wil zo een rolmodel zijn voor jonge lesbische meisjes. In 'Van Gils en gasten' kondigde haar collega Karolien Debecker haar aan als de perfecte ambassadrice voor jonge holebi's.

Karolien en Dorianne waren aan de vooravond van de Gay pride te gast in de talkshow van Lieven Van Gils. Ze wilden hun verhaal doen, omdat er volgens de twee dj's nog te weinig rolmodellen zijn in de Vlaamse mediawereld. Het kwartje viel bij Debecker na een uitzending van 'Taboe'. “Ik was destijds 25 jaar toen ik uit de kast kwam", vertelt ze. "Dat is intussen 13 jaar geleden. Ik had toen Yasmine als rolmodel en heb daar ontzettend veel aan gehad. Maar vandaag zie ik zowel in Vlaanderen als internationaal geen enkel meisje dat ervoor uitkomt dat ze op vrouwen valt.” Die gedachte deelde ze ook in een tweet.

We hebben terug nood aan jonge lesbische rolmodellen. Waar blijven ze? Ik zie ze niet in Vlaanderen, ik zie ze nauwelijks in de internationale media. Whats going on? #taboe Karolien Debecker(@ KDebecker) link

Ze kreeg reactie van haar jongere collega Dorianne, die meteen publiekelijk liet weten dat ze voor meisjes valt.

We zwijgen nog te veel. Terwijl ik vroeger zelf tevergeefs naar een jong voorbeeld zocht. Dus ja, ik val ook op vrouwen en ik heb dit nog nooit duidelijk laten vallen. Damn, het wordt tijd. Let’s do this, samen.❤️🌈 #taboe https://t.co/Pz0VamEZCa Dorianne Aussems(@ DorianneAussems) link

"Ik zal er nooit over liegen wanneer mensen het aan me vragen. Ik ben daar heel open over. Maar ik zal dat ook niet benadrukken. Terwijl daar zelfs in 2018 heel hard nood aan is”, aldus Aussems later in Van Gils & Gasten. De dj vertelt de handdoek te willen opnemen als rolmodel. “En dat heb ik voornamelijk te danken aan Karoline”, klinkt het.

“Het is intussen vijf à zes jaar geleden dat ik uit de kast ben gekomen. Je bent voordien jong en onzeker en het duurt heel lang voor je dat voor jezelf kan accepteren. En dan begint het naar de buitenwereld, maar dan zijn we al een aantal jaar verder”, zegt Aussems. “Maar het feit dat ik nu een bericht kan terugsturen naar iemand waarvan ik had gehoopt dat iemand dat ooit voor mij had kunnen doen, dat betekent voor mij de wereld. En ik hoop voor die persoon ook.”