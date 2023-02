Jonge mama Hanne van K3 liet zoontje Julien voor’t eerst achter in de crèche: “Iedereen had traantjes verwacht bij mij”

Vergelijk zelf: zo klonk ‘De vriend­schaps­band’ van XINK in 2003 en zo klinkt het nu

Donderdagavond speelde XINK het eerste van vier reünieconcerten in een overvolle Ancienne Belgique. Het publiek zong uit volle borst mee met ‘De vriendschapsband’, het nummer waarmee XINK twintig jaar geleden doorbrak bij ‘Eurosong For Kids’. Maar het nummer heeft tegenover twintig jaar geleden wel de baard in de keel gekregen en klinkt ook muzikaal wat zwaarder dan toen. In bovenstaande video vergelijken we de versie van nu met die van 2003, tijdens een optreden bij Tien Om Te Zien.