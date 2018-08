Jonge acteur Jimmy Bennett spreekt voor het eerst over misbruik door Asia Argento: "Ik was beschaamd en bang" TK

Bron: Belga 0 Showbizz De 22-jarige Amerikaanse acteur Jimmy Bennett heeft voor het eerst gesproken over de beschuldigingen van seksueel misbruik die hij tegen de Italiaanse actrice Asia Argento heeft geuit. Argento ontkent die beschuldigingen, maar Bennett blijft bij zijn verklaringen, zegt hij in een brief aan Amerikaanse media. Hij hield het misbruik lang voor zichzelf, omdat hij "beschaamd en bang" was, klinkt het daarin.

"Ik heb in eerste instantie niets over mijn verhaal verteld, omdat ik ervoor koos het in de privésfeer te regelen met de persoon die mij dat heeft aangedaan", zegt Bennett in het statement. "Mijn trauma is naar boven gekomen toen ze zichzelf als slachtoffer voorstelde. Ik heb de laatste dagen en uren niet gereageerd, omdat ik beschaamd en bang was. Ik was niet klaar om om te gaan met de gevolgen van het publiek maken van mijn verhaal."

Hij blijft er echter bij dat de twee seks hadden. "Ik heb al veel tegenslagen gekend in mijn leven, en ook dit zal ik op termijn een plaats kunnen geven. Ik wil vooruit in mijn leven, en kies daar vandaag voor om dat niet langer in stilte te doen."

Een foto die is geplaatst door null (@jimmymbennett) op 22 aug 2018 om 22:12 CEST

Selfies

The New York Times bracht de Argento-Bennett-affaire eerder deze week aan het licht. De 42-jarige Italiaanse zou de toen 17-jarige acteur in 2013 seksueel misbruikt hebben in een hotel in Californië. De krant baseert zich op documenten van de advocaten van Bennett, waarbij onder meer een selfie van de twee in bed en een intentieverklaring van de jonge acteur, waarin hij 3,5 miljoen dollar aan schadevergoeding vraagt in ruil voor mediastilte. Argento betaalde Bennett uiteindelijk 380.000 dollar aan zwijggeld, aldus de krant.

De Italiaanse reageerde dinsdag naar eigen zeggen "geschokt" op de beschuldigingen. "Ik heb nooit enige seksuele relatie gehad met Bennett", zegt ze. Volgens Argento kwam de vriendschap tussen de twee abrupt ten einde na haar onthullingen in de zaak rond Harvey Weinstein. De Italiaanse werd naar eigen zeggen door de filmproducent verkracht op het filmfestival van Cannes en treedt daar sinds de recentste editie van Cannes mee naar buiten als boegbeeld van de #MeToo-beweging.

Asia Argento claims she did not have sex with then 17-year-old Jimmy Bennett but this photo and various other receipts tell a VERY DIFFERENT story. Head over to our stories for more. #TMZ #asiaargento #jimmybennett Een foto die is geplaatst door null (@tmz_tv) op 22 aug 2018 om 16:52 CEST

Geld nodig

Volgens Bennett "kwam het trauma boven toen ze zelf als slachtoffer op de voorgrond trad", maar Argento beweert dat de jonge acteur financiële problemen had en dus geld nodig had. De actrice besloot samen met haar recent overleden vriend, de bekende kok Anthony Bourdain, de som te betalen om de negatieve publiciteit te vermijden, klinkt het.

Argento en Bennett leerden elkaar in 2003 kennen op de set van 'The Heart is Deceitful Above All Things'. Zij speelt daarin een drugsverslaafde prostituee, hij nam de rol van haar zoon voor zijn rekening. De twee hadden het in interviews vaak over een 'moeder-zoonrelatie' tussen hun beiden.