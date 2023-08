“Jong zijn doe ik op het podium, dat zijn mijn feestjes”: CAMILLE releaset op 22-jarige leeftijd derde soloplaat

Showbits-reporter Jarne kon Vlaanderens nachtegaal spreken in haar loge in Kursaal Oostende, waar ze haar laatste shows van de ‘SOS’-tour afwerkte. Dat gesprek bekijk je in een nieuwe Showbits. CAMILLE stelt haar gloednieuwe plaat ‘Magie’ voor in het Sportpaleis op 4 en 5 mei 2024. Tickets zijn te verkrijgen via clubcamille.be.