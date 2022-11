Jong geweld in nieuw seizoen ‘Het huis’: Camille Dhont en Nina Derwael te gast

TV STREAMING­TIP. Must-see mysteriese­ries voor de fans van ‘Manifest’

‘Manifest’ trok deze maand na lang wachten een nieuw blik aan epische twists open aangaande vlucht 828 en haar overlevers. En dat is eraan te zien, want de reeks domineert de Netflix-top tien in ons land. Maar wie in afwachting van het langverwachte tweede deel van seizoen vier gretig op zoek is naar nog meer raadselachtige series met een bovennatuurlijke twist, moet niet op z’n honger blijven zitten. Van ‘The Wilds’ op Prime Video tot ‘The Leftovers’ op Streamz: wij stellen u enkele van de beste - en meest onderschatte - ‘must-see’ mysteries voor.

23 november