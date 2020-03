Jong en oud slaan massaal aan het gamen tijdens coronacrisis, en dat blijkt goed voor het gemoed MVO

27 maart 2020

18u00

Bron: CNN/The Guardian 0 Showbizz Tja, wat te doen? Je zit thuis - net als je kinderen, trouwens - je hebt de volledige catalogus van Netflix al bekeken en je wil toch niet constánt verwikkeld zijn in je telewerk. Net daarom grijpen steeds meer volwassenen naar spelconsoles en online games. En dat is eigenlijk zo slecht nog niet. “Het doet mensen goed om even hun gedachten te verzetten tijdens de coronacrisis.”

Niet alleen de tv-wereld doet betere zaken dan ooit tevoren, ook de gamingindustrie mag een graantje meepikken van onze verwoede zoektocht naar een nieuwe hobby. In februari merkte fabrikant Nintendo bijvoorbeeld al dat er een plots verschil optrad in vraag en aanbod voor gameconsoles. Hun nieuwste console, de Nintendo Switch, raakte sneller uitverkocht dan hij gemaakt werd. Het fenomeen stak de kop op in Japan, maar werd later ook merkbaar in de rest van de wereld, naarmate het virus zich een weg vorderde naar Europa en de Verenigde Staten.

Ook op de computer worden er meer spelletjes gespeeld dan vroeger. Het internationale online gamingplatform ‘Steam’, waarop een grote variatie aan spelletjes gespeeld kunnen worden, zag deze week een enorme piek van 20 miljoen gebruikers. Ongezien, zelfs in de vakantieperiodes. “Sinds de start van de coronacrisis vonden een pak nieuwe gebruikers hun weg naar ons platform. Mensen die nog nooit eerder een account hadden aangemaakt”, klinkt het bij de organisatie. “Het zijn waarschijnlijk ‘nieuwe’ gamers die op zoek zijn naar iets om de tijd mee te doden.”

Ontsnapping

“Het is normaal dat mensen zich in deze tijden tot videogames keren,” aldus multimedia-expert Rik Henderson. “Het geeft hen een gevoel van ontsnapping en helpt hen de gedachten te verzetten. Je kan namelijk de tv niet meer aanzetten zonder dat je constant herinnerd wordt aan die vreselijke corona, en daar zit - zeker na een paar weken quarantaine - niemand meer op te wachten. Wat ze wél willen is iets om zich weer te kunnen amuseren. En daar bieden games het perfecte platform voor.”

“Je kan ze in je eentje spelen, maar ook samen met het gezin. Wat zo leuk is aan spelconsoles, is dat je ze tegenwoordig haast allemaal kan verbinden met het internet. Dat maakt deze spelletjes vandaag de dag ook voor pakweg twintigers heel interessant. Die maten uit de kroeg die je niet meer mag zien voor onbepaalde tijd? Een paar clicks op je Playstation, Xbox of Nintendo en je bent samen aan het racen of griezels aan het neerschieten.”

Samen zijn

Ook vanuit een psychologisch standpunt is zo’n computerspelletje absoluut geen slecht idee. Zoals altijd geldt de regel ‘trop is te veel’ nog steeds, maar zo’n uurtje of twee per dag wegbreken van de sleur van de quarantaine kan een echte verademing zijn. “Zeker voor mensen die veel angstgevoelens koesteren vanwege het coronavirus”, legt Henderson uit. “Het is nog anders dan een film of serie bekijken op tv. Wanneer ze aan het gamen zijn, zijn ze daar met hun volledige aandacht bij. Ze hebben dan even geen tijd meer om zich te focussen op corona en alles wat ze daardoor niet meer kunnen doen.”

Daarnaast kan het een oplossing bieden tegen eenzaamheid. “Zeker voor mensen die alleen wonen, maar ook voor gezinnen die anders toch maar in andere kamers van het huis zitten. Een onderzoek van het sociale netwerk Facebook wijst bijvoorbeeld uit dat mensen die digitale interactie met elkaar hebben over het algemeen gelukkiger zijn dan mensen die gewoon in hun eentje door het internet liggen te scrollen. Online games, op eender welk platform, zijn een mooi voorbeeld van zo’n interactie. Je wordt als alleenwonende in principe dus gelukkiger van een computerspelletje met een tegenstander, dan van een film op Netflix.”

Opgepast: overbelasting

Het enige waar we op moeten letten is dat het internet niet overbelast raakt door alle online gamers die op korte tijd massaal hebben beslist om een potje ‘Mario Kart’ of ‘World Of Warcraft’ te beginnen. In het Verenigd Koninkrijk werd al een onderzoek uitgevoerd naar de gebrekkige kwaliteit van het internet in coronatijden, en het legertje nieuwe gamers zou daar blijkbaar voor iets tussen zitten.

Het wordt online gamers dus aangeraden enkel in de avond spelletjes te spelen. “Probeer gamen via het internet tijdens de werkuren te vermijden”, klinkt het in een boodschap van de overheid die via Britse media verspreid wordt. “ Als we die regels niet volgen wordt thuiswerk er voor vele mensen heel wat moeilijker op. Zij hebben het internet hard nodig om hun job tot een goed einde te brengen. Uiteraard mag je overdag wél naar hartelust games spelen die niét met het internet verbonden zijn.”

HIERMEE KAN JE AL OP WEG

Ook zin om aan het gamen te slaan? Wij zochten de vijf leukste spelletjes van het moment voor je uit. En goed nieuws: ze zijn allemaal geschikt voor beginners.

1. ‘Animal Crossing: New Horizons’ - Nintendo

Pas op de markt en dankzij de coronacrisis sneller dan ooit over de toonbank: de nieuwe versie van ‘Animal Crossing’ voor de Nintendo Switch. Dit spelletje is geschikt voor beginners die niet op zoek zijn naar harde actie, maar wel naar een namiddag ontspanning. Wie op zoek is naar een spelletje voor de kinderen, maar niet wil dat er té veel gegamed wordt op één dag, is hier aan het juiste adres. De game weet perfect hoe laat het is in de ‘echte wereld’ en is ingesteld om slechts twee á drie uur aan mogelijke speeltijd per dag. Doel van het spel: bouw je eigen eiland door grondstoffen en voedsel te verzamelen. Natuurlijk mag je ook niet vergeten om je planten water te geven en je fruit te oogsten. Voor wie nog bekend is met ‘Farmville’ op Facebook: dit is de leukere, mooiere versie.

2. ‘Fortnite’ - PC, Playstation, Xbox

‘Fortnite’ is al lange tijd een echte hype in de gamingwereld, zeker bij jonge spelers. Het online-spel speelt zich af in een oorlogssetting, en het komt er dan ook op neer dat je de vijand moet neerschieten. Dat kan je bovendien doen in teamverband. En goed nieuws: ‘Fortnite’ is gratis beschikbaar op het internet.

3. ‘Pokémon Go’ - Smartphone

Ervaren Pokémon-fans zullen bij deze eventjes hun twijfels hebben, want was ‘Pokémon Go’ niet een manier om mensen ‘uit hun kot’ te krijgen? Jawel. Het originele spel had als doel om zo veel mogelijk rond te lopen, om zo in de buurt van digitale Pokémon te geraken. Ontwikkelaar Niantic heeft de software echter tijdelijk aangepast om de gebruikers ook tijdens de coronacrisis iets om handen te geven. Deze gratis game voor op je smartphone gebruikt de zogenaamde augmented reality-techniek. Wanneer je de camera van je telefoon gebruikt, zorgt ‘Pokémon Go’ ervoor dat hij de Pokémon zomaar in je eigen huiskamer ziet staan. Gotta cath ‘em all.

4. ‘Minecraft’ - PC

Vierkant, alles is vierkant! Bouw samen met je vrienden een eigen stad in deze vreemde digitale wereld. ‘Minecraft’ is al een tijdje erg populair op het internet en doet het erg goed bij een jong publiek. Ook deze game kan je samen met je vrienden spelen. En ja, hij is gratis!

5. ‘Grant Theft Auto Online’ - Playstation, Xbox en PC

Ooit al nagedacht over wat er zou gebeuren als je samen met je vrienden een bank zou beroven? Of een casino? Dat is waarschijnlijk de veiligste manier om daarachter te komen. Bij aankoop van ‘Grant Theft Auto V’ krijg je gratis toegang tot de online-zone. Daar kan je samen met vrienden het varken uithangen: auto’s stelen, op de vlucht slaan voor de arm der wet, allemaal geen probleem. Zo lang je meerderjarig bent natuurlijk. ‘GTA’ is absoluut een spelletje voor volwassenen, vanwege de gewelddadige inhoud en het scherpe taalgebruik.