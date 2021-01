Jonas van X!nk voor het eerst vader geworden

Vanochtend vertelde hij wat meer over het heuglijke nieuws op Qmusic. “Het is een jongetje, hij heet Gust, hij weegt 2 kilo 820, hij is 51 centimeter lang en hij is super gezond", gaf hij meteen alle details. “Met de mama is alles goed, ze heeft het kei goed gedaan en is nu aan het rusten.” Jonas vormt al vijf jaar een koppel met z’n vriendin Sien. De twee wonen samen, hebben een hond en nu ook hun eerste kindje.