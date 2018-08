Jonas Van Geel zat dicht tegen een burn-out aan: "Ik werd 's nachts wakker met hartkloppingen" Redactie

30 augustus 2018

11u00

Bron: HUMO 1 Showbizz De showbizzwereld is een snelle en harde wereld, vraag maar aan Jonas Van Geel (33) en Nathalie Meskens (36). In een dubbelinterview in HUMO vertellen ze dat ze allebei al eens gas moesten terugnemen. Van Geel begon zelfs fysiek last te krijgen van zijn jachtige leven.

Zes jaar geleden liet Nathalie Meskens zich ontvallen dat haar lijf 'harder toegetakeld was dan dat van de gemiddelde dertiger'. "Toen holde ik voortdurend achter de feiten aan", vertelt ze in HUMO. "Ik had niet voor de volle 100 procent controle over wat ik deed. Privé, in mijn carrière en op emotioneel vlak vond ik geen innerlijke rust. Maar ondertussen heb ik geleerd grenzen te trekken. Ik ben erachter gekomen dat ik niet op elk aanbod ja moet zeggen. Ik woonde destijds nog in Borgerhout met Jeroen (Van Dyck, red.), mijn ex, en op een gegeven moment kwam ik tot de vaststelling dat ik al drie jaar geen énkele dag van 's morgens tot 's avonds thuis was geweest. Behoorlijk pijnlijk om dat te moeten vaststellen. Er is meer in het leven dan werken alleen."

"Ik ben nog altijd even gulzig en ambitieus als toen, maar ik ben spaarzamer met mezelf geworden. Ik heb geen zin in een burn-out, geen zin om op het einde van de rit te beseffen dat ik geen vrienden overhoud."

Ook Jonas Van Geel voelde dat hij tegen zijn grenzen aanzat. "Er is een réden waarom ik het het afgelopen jaar heel rustig heb gehouden op televisievlak. Toen het tweede seizoen van 'Jonas & Van Geel' op zijn einde liep, voelde ik bij mezelf dat ik het niet leuk meer vond. Ik werd 's nachts wakker met hartkloppingen. Ik was ook bang dat iedereen me een vervelende aap zou vinden. In overleg met VTM heb ik wat gas teruggenomen. Dat moet af en toe, zeker als van jou wordt verwacht dat je elke dag de clown uithangt. Als ik dat niet had gedaan, was ik op den duur een heel triestige clown geworden."

Lees het hele interview deze week in HUMO.