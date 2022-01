Jonas Van Geel wil in ‘Een echte job' liever niet op spoed belanden: “Ik val snel flauw”

TV RECENSIE. ‘Euphoria 2’: “Een bedwelmen­de, prachtige tweede ronde”

Cinematografisch verbluffend en thematisch hartverscheurend. Seizoen één van ’Euphoria’ groeide uit tot één van de meest gevierde Gen Z-dramareeksen op HBO, die met haar rauwe, taboedoorbrekende karakter doeltreffend onder de huid van z’n publiek wist te kruipen. Of het vervolg u tweeënhalf jaar later nog even high kan krijgen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

10 januari