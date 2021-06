Jonas Van Geel verijdelt handtasdiefstal: “Niemand raakte gewond”

De 83-jarige Maria zat vrijdagnamiddag gezellig te kletsen met een vriendin op een bankje in het Stadspark toen plots een man haar handtas weggriste. Net op dat moment passeerde presentator en zanger Jonas Van Geel op de fiets. “De vrouw was zo hard in paniek en het was meteen duidelijk wat er gaande was. Normaal zou ik zoiets nooit doen, maar nu zette ik de achtervolging in zonder dat ik er lang over moest nadenken”, vervolgt hij in Het Nieuwsblad.