Jonas Van Geel haakt af voor musical '40-'45, maar zijn opvolger is al gevonden DBJ

31 augustus 2018

06u45

Bron: Het Nieuwsblad 3 Showbizz Jonas Van Geel (33) zal zijn hoofdrol in de musical '40-'45 niet de hele geplande periode blijven spelen. Wegens nieuw televisiewerk stopt hij met de hoofdrol in januari 2019, James Cooke (33) wordt zijn vervanger.

De spektakelmusical '40-'45 gaat op 7 oktober in première en werd steeds aangekondigd als een productie met Jelle Cleymans en Jonas Van Geel in de hoofdrollen. Zij zouden elkaar afwisselen, net als de rest van de cast trouwens. Nu raakt bekend dat Jonas Van Geel niet de gehele periode zal volmaken. Door komend televisiewerk moet hij in januari afhaken. Vanaf 2 januari is James Cooke zijn vervanger.

“Ze kozen me niet alleen omdat ik nu een BV ben", aldus Cooke in Het Nieuwsblad. "Ik volgde een musicalopleiding en was onder meer al te zien in ­Daens en 14-18, waarin ik zelfs een tijdje de rol van Bert Verbeke overnam”. Toen kraaide er geen haan naar, vandaag wordt Cooke naar voor geschoven als publiekstrekker. “Dat voelt nog altijd vreemd, want ik zie ­mezelf niet als publiekstrekker. Dat heeft 40-45 ook niet nodig, het is immers al een succes. Het zou wel mooi zijn als ik ook mensen kan overtuigen om te komen kijken die me alleen kennen van televisieprogramma’s. Want dit verhaal gaat door merg en been.”