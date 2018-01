Gesponsorde inhoud Jonas Van Geel en Nico Sturm gaan op pad als komisch duo in nieuwe theatershow DBJ

16u58 0 Showbizz Acteurs Jonas Van Geel en Nico Sturm bundelen hun krachten voor een nieuwe komische theatershow. De première staat gepland voor 25 januari in de Arenbergschouwburg

De Woodpeckers, Dean Martin en Jerry Lewis, Abbott en Costello, Gaston en Leo... Het zijn allemaal gouden duo's die duizenden mensen aan het lachen brachten. Dat gebeurt vandaag te weinig vinden Jonas Van Geel en Nico Sturm want in hun nieuwe muziektheatershow 'Gisteren was het geweldig' willen ze precies hetzelfde doen als hun grote voorbeelden.

Zelf zeggen ze erover dat het stuk een ode aan de vriendschap is, waar ze hun liefde voor oude theaterrevues en comedyshows kunnen botvieren. Voor de regie van het stuk trommelde het duo Frank Van Passel op, die onder meer 'De smaak van De Keyser' en 'Terug naar Oosterdonck' regisseerde. De premièrevoorstelling wordt gespeeld op 25 januari in de Antwerpse Arenbergschouwburg en dat is meteen de aftrap van een theatertour door Vlaanderen tot en met 18 mei.