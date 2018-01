Jonas Van Geel en Nico Sturm beleven plezier in de aanloop naar nieuwe theatershow: "Wij zijn een duo in goede en kwade dagen" DBJ

18 januari 2018

14u50 0

Acteurs Jonas Van Geel en Nico Sturm bundelen hun krachten voor een nieuwe komische theatershow. Zelf zeggen ze erover dat het stuk een ode aan de vriendschap is, waar ze hun liefde voor oude theaterrevues en comedyshows kunnen botvieren. Wij gingen al een kijkje nemen bij de repitities, want de première op 25 januari in de Antwerpse Arenbergschouwburg komt steeds dichter bij.