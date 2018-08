Jonas Van Geel en co repeteren voor '40-45': "Eindelijk ben ik eens de good guy, en Jelle de smeerlap" Redactie

22 augustus 2018

00u00 0 Showbizz Anderhalve maand voor de première zijn de acteurs gestart met de repetities van '40-45' - zonder twijfel de meest ambitieuze musical ooit in Vlaanderen. Beste vrienden Jonas Van Geel en Jelle Cleymans spelen de hoofdrollen. "Eindelijk is hij eens de smeerlap en ik de good guy", lacht Jonas.

Voor wie er nog aan twijfelde: voor de opvolger van de succesmusical '14-18' werden kosten noch moeite gespaard. Er is een dubbele cast - zodat de acteurs kunnen afwisselen - de muziek werd gecomponeerd door Will Tura, en er zijn rijdende tribunes. Het publiek zal de muziek (ingespeeld door het 60-koppige Symfonieorkest Vlaanderen), de geluidseffecten en de stemmen van de acteurs kunnen beluisteren door een koptelefoon. Zelfs het theater werd speciaal voor het spektakel gebouwd, omdat geen enkele bestaande zaal het project kon huisvesten. 200.000 mensen vonden dit alles indrukwekkend genoeg om al ruim vooraf een kaartje te kopen.

Gezonde druk

"Ik voel een gezonde druk op mijn schouders", zegt Jonas Van Geel (33). "Het is als de eerste schooldag. Ik heb veel goesting om eraan te beginnen. We willen de mensen niet met een teleurgesteld gevoel naar huis laten gaan. '14-18' was al geen makkelijke bevalling, maar deze productie is toch nog drie treden hoger. Ik ben benieuwd of we het allemaal kunnen waarmaken."

Van Geel neemt samen met zijn beste vriend Jelle Cleymans (33) de hoofdrol op zich, net als in '14-18'. Maar deze keer spelen ze voor het eerst broers. "Heel fijn!", vindt Jonas. "We kennen elkaar al sinds we 10 jaar oud zijn. We zijn een onafscheidelijk duo. Jelle en ik hebben weinig woorden nodig om elkaar iets duidelijk te maken." Al is er één groot verschil. "Meestal speel ik de smeerlap en Jelle de good guy. Nu is dat eens omgekeerd. We hebben in '40-45' elk een totaal andere overtuiging als broer. Het wordt dus een clash. Maar dat maakt het spannend, het is een zeer intens verhaal."

Kleine zus

Wat het nóg intens belooft te maken: Jonas speelt in de voorstelling de geliefde van actrice Clara Cleymans, de zus van Jelle. "Een reden waarom ik die rol heb, en niet Jelle. Hij kan toch niet de geliefde van zijn eigen zus spelen? Maar kijk, nu mag ik eindelijk eens aan Clara zitten. Een droom die uitkomt", grapt Jonas. Hij zet wel meteen de puntjes op de i. "Want in het echt ben ik natuurlijk nooit verliefd geweest op Clara. Ze was bij wijze van spreken altijd een soort van kleine zus voor mij."

Ná de musical zal Jonas weer vaker op tv te zien zijn, denkt hij. "Ik ben bewust even weggeweest, want ik denk dat mensen me beu waren. Ik mezelf trouwens ook", zegt hij. "Ik heb in alle rust de tijd genomen om een paar nieuwe projecten op te zetten. Ik heb opnieuw zin om tv te maken."