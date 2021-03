Jonas Van Geel blikt terug op zijn praktisch rijexamen: “Na amper drie minuten was ik al gebuisd”

Jonas Van Geel gaf Ann Van Elsen en de luisteraars van Joe een glimp in zijn leven. Zo vertelde hij bijvoorbeeld wat meer over zijn vriendschap met Jelle Cleymans. Momenteel is het duo samen te zien in het VTM-programma ‘Liefde Voor Muziek’, maar de twee zijn al jarenlang goede vrienden. Zo’n goede vrienden dat Jelle bovendien de begeleider was van Jonas op zijn rijexamen. Al verliep zijn praktisch examen niet helemaal van een leien dakje. Na een verkeerde inschatting mocht hij namelijk meteen terugkeren naar het examencentrum. “In Antwerpen moesten wij de Bisschoppenhoflaan oversteken en ik dacht ik kon gaan, maar dat was uiteraard niet het geval. Na nog geen drie minuten was ik al gebuisd”, aldus Jonas over het voorval.