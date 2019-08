Jonas Geirnaert onderging een verregaande metamorfose voor ‘Geub’: “Toen ik met

een kaal hoofd thuiskwam, trok Julie bleek weg"

28 augustus 2019

06u00

Jonas Geirnaert (37) speelt de pannen van het dak als de gladde, arrogante manager van Philippe Geubels (37) in de gloednieuwe fictiereeks 'Geub'. Maar drop hem bij een groepje onbekenden en hij voelt zich zo ongemakkelijk dat hij zich achter een plant zou verbergen. "Mijn personage in 'Geub' is zo ongeveer alles wat ik niet ben", aldus Jonas.

“Het haar, dat was een offer dat van mij gevraagd werd”, aldus Jonas in Dag Allemaal. “Al stond ik er wel volledig achter. Mensen kennen mij als de onnozelaar van ‘De Ideale Wereld’, en de makers wilden zo weinig mogelijk Jonas Geirnaert in de manager zien. Toen hebben we geëxperimenteerd: moeten we die baard laten staan, doen we alleen een snor, moet mijn haar blijven of moet het eraf? Er bestaan van die latex-kaalkoppen om op te plakken, maar dan zit je anderhalf uur langer in de make-up. Bovendien, als het niet perfect gedaan is, zie je dat het een opgeplakt hoofd is. Het is ­altijd beter om het gewoon af te scheren.”

Zijn vriendin, Julie, moest toch even schrikken. “Ik had haar gewaarschuwd dat het een gruwelijk gezicht zou zijn. Toch trok Julie een beetje bleek weg. Ik heb dan maar voortdurend een pet gedragen. Zelfs op begrafenissen hield ik die op, wat natuurlijk superonbeleefd is. Maar zonder zag ik er echt niet uit. Ik wilde vooral niemand schrik aanjagen. Dat ze niet zouden denken: ‘Oei, da’s precies de volgende die begraven zal worden.” (lacht)