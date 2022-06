Jonas Decleer is het nieuwe VTM-sportanker: “Ik heb geen zenuwen, het is maar een job”

U zag ‘m al vaker in het VTM Nieuws. Met een live-interventie, een voorbeschouwing of als vragensteller achter de camera. Maar vanaf vanmiddag heeft sportjournalist Jonas Decleer ook een vast stekje in de studio van ‘VTM Nieuws’. Zijn hemd is alvast gestreken. “Het wordt een wit exemplaar onder een blauw pak”, grinnikt Decleer daags voor zijn debuut. “Spannend is het natuurlijk wel, maar zenuwen heb ik niet. Het is maar een job. Een hele fijne job, maar ik ben geen hartchirurg die levens in handen heeft of een politiek leider die over de lancering van raketten beslist. Ik probeer de druk te relativeren. Er zal heus weleens iets fout gaan, we moeten alleen hopen dat dat niet te vaak gebeurt.”