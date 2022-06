Jonas Brothers en overleden acteur Paul Walker krijgen ster op de Hollywood Walk of Fame

Het is weer zover. De Hollywood Chamber of Commerce heeft op Instagram bekendgemaakt welke sterren er binnenkort worden toegevoegd aan de toch wel bekendste straat in Hollywood, de Walk of Fame. Er wordt een onderscheid gemaakt in vier categorieën: films, televisie, muziek en live performance. In de categorie ‘films’, krijgen o.a. Ludacris (44), Uma Thurman (52) en Vince Vaughn (52) een ster. Opvallend is dat ook de overleden ‘Fast and the Furious’- acteur Paul Walker een ster krijgt.

‘Cobra Kai’- ster Ralph Macchio (60),‘Grey’s Anatomy’- actrice Ellen Pompeo (52) en acteur Martin Lawrence (57) mogen ook een gat in de lucht springen, want ook zij worden vereerd op Hollywood Boulevard. Deze laatste deelde zijn enthousiaste reactie op het nieuws met zijn volgers op Instagram. “Wat een eer om bij deze iconen te mogen horen”, aldus Lawrence. Bij de muziekartiesten zijn de winnaars niemand minder dan de Jonas Brothers, Lenny Kravitz (58), Marc Anthony (53) en Blake Shelton (46). Maar ook de a-capellagroep Pentatonix krijgt een ster. Zij postten een videoboodschap op hun Instagrampagina waarin ze hun blijdschap met de wereld delen. “We kunnen dit niet geloven. Het is echt een hoogtepunt in onze tienjarige carrière en we zijn zo ontzettend dankbaar”, klonk het.

(Lees meer onder de foto’s.)

View this post on Instagram A post shared by Hollywood Walk Of Fame (@hwdwalkoffame) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

View this post on Instagram A post shared by Pentatonix (@ptxofficial) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

View this post on Instagram A post shared by Martin Lawrence (@martinlawrence) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Opvallende afwezigen

Er liggen vandaag de dag meer dan 2.500 sterren te blinken op de Walk of Fame, maar niet elke grote celebrity heeft er een. In 2006 mocht de groep Destiny’s Child een ster in ontvangst nemen, maar Beyoncé als solo-artieste heeft er nog altijd geen. Ook wereldsterren als Madonna en Prince hebben geen ster, maar dat komt omdat ze het aanbod ooit geweigerd hebben. Sterren moeten namelijk steeds hun goedkeuring geven, voordat er effectief een ster mag geplaatst worden. Whitney Houston kreeg ook ooit het aanbod, maar weigerde deze “omdat ze niet wilde dat de mensen over haar naam liepen”, vertelde Whitney’s schoonzus Pat Houston aan ‘The New York Times’.

LEES OOK: