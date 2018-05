Jonas Blue wil samenwerken met Liam Payne EVDB

26 mei 2018

18u33 0 Showbizz De 28-jarige Jonas Blue wil samenwerken met Liam Payne. Hij probeert de voormalige One Direction-zanger al een jaar te strikken, maar nu ziet het ernaar uit dat het hem eindelijk gaat lukken.

"Liam heeft een waanzinnige stem. Ik heb hem ondertussen enkele keren ontmoet en zijn sound is echt fantastisch,” vertelt Jonas tijdens een interview met Daily Star. "Ik zou heel graag een betekenisvol nummer willen maken met hem, iets met soul en diepgang."

Als Jonas mocht kiezen, dan maakten ze samen een soort dansbare ballad. "Het is moeilijk uit te leggen. Ik wil niet zomaar een dansliedje, ik wil een lied met betekenis maken. Zijn stem is gewoon zo fantastisch. Ik zou hem eigenlijk liefst iets laten doen dat hij niet gewend is, iets helemaal nieuws."

Om Liam volledig over te halen heeft Jonas Blue songwriter Ed Drewett gestrikt. Die schreef eerder al 'Steal my Girl' en 'Midnight Memories' voor One Direction.