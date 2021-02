Jonah en Winnie uit ‘Blind Getrouwd’ maken na een jaar de balans op: “Door het verbouwen was mijn eerste verliefdheid snel over”

ShowbizzOf je nu een jong koppel bent of al een eeuwigheid samen: de liefde blijft een uitdaging. In deze Valentijnsmaand vertellen vier bekende koppels over de struikelblokken in hun relatie. Winnie Bogaerts (29) en Jonah Hulselmans (30), vorig jaar ‘Blind Getrouwd’, bijten de spits af. Door zware verbouwingen hebben de twee er geen makkelijke maanden opzitten, waardoor het koppel te rade ging bij een relatietherapeut. “We zijn het erover eens dat we niet dag in dag uit samen moeten zijn.”