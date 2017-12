Jon Snow-acteur heeft extra zenuwen voor laatste seizoen 'Game of Thrones' EVDB

16u37 1 AP Showbizz Kit Harington, de acteur die we allemaal kennen als Jon Snow, heeft toegegeven dat hij extra zenuwachtig is voor het laatste seizoen van 'Game of Thrones'. Hij voelt nu een andere soort druk op zijn schouders, zegt hij.

"Wel, ik denk dat er een soort druk is die ik nog nooit eerder voelde", vertelde Harrington tijdens een interview met Deadline. "Er is altijd wel een bepaalde druk geweest, maar tijdens dit seizoen kunnen we mensen zo gemakkelijk teleurstellen. Natuurlijk willen we dat niet doen, dus ik heb het gevoel dat iedereen de lat nog wat hoger legt. Dat is erg opvallend, voor mij toch. We groeien allemaal en ik denk dat iedereen zich nu focust op wat we doen op een manier zoals we dat altijd doen, maar het is wel duidelijker."

"Ik hou ervan, weet je. Het is ook een kwestie van te proberen om alles eruit te krijgen wat we eruit kunnen krijgen, nu het nog kan. Echt proberen om alles te ontdekken.", ging Harington verder.

Ook tijdens een interview met Time had Harington het over de opnames van het laatste seizoen: "Het is gewoon...zo veel groter dan het ooit geweest is! Het dringt nu pas door, het is redelijk emotioneel. Ik heb geen idee hoe ik me volgend jaar ga voelen als het erop zit. Het wordt een soort van verschuiving, denk ik, maar het is wel het juiste moment ervoor, vind ik."

Het achtste seizoen van de enorm populaire reeks 'Game of Thrones' komt uit in 2019.