Jon Bon Jovi werd deze week 60: “Oud worden maakt me niet bang”

De grootste hits, zoals ‘You Give Love a Bad Name’, ‘Keep the Faith en ‘It’s My Life’, dateren al van de jaren 80 en 90, maar ook vandaag kan Bon Jovi nog altijd rekenen op een grote schare trouwe fans. Deze week, op 2 maart, vierde hun frontman Jon Bon Jovi zijn 60ste verjaardag. “Oud worden maakt me niet bang”, zei hij enkele jaren geleden. “Het doet me gewoon beseffen dat het de moeite waard is om in goede gezondheid te blijven om over meer ervaringen te kunnen schrijven.” Het grootste verjaardagscadeau dat hij zichzelf en zijn fans kon geven, was de aankondiging dat de band weer gaat touren. “We hebben met z’n allen het touren zo gemist en we weten dat voor de fans niets een liveshow kan vervangen”, schreef Jon op Facebook. “Daarom gaan we opnieuw de baan op.” Wereldwijd verkocht de groep inmiddels al meer dan 140 miljoen platen, en sinds hun doorbraak met hun derde album ‘Slippery When Wet’ in 1986 en hun hit ‘Livin’ on a Prayer’ werd de groep ook bij ons een begrip. In 2019 stond Bon Jovi nog als topper op het podium van de TW Classic in Werchter, acht jaar na zijn vorige doortocht in ons land. Het bleek geen terugkeer door de grote poort, vanwege stemproblemen die zelfs de trouwste fans waren opgevallen. Of hij snel weer in onze contreien te zien zal zijn voor een herkansing, is niet uitgesloten, al is voorlopig enkel een Amerikaans luik aangekondigd. Voor het geld hoeft Jon het al lang niet meer te doen. Zijn vermogen wordt geschat op 270 miljoen euro.