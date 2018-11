Jommeke wordt filmster: bekende stripfiguur krijgt eigen live action-film KD

07 november 2018

08u47

Bron: Het Nieuwsblad 0 Showbizz Jommeke krijgt een eigen film. ‘De Wraak van Shennong’, zoals de prent zal heten, kreeg gisteren 15.000 euro scenariosteun van het Audiovisueel Fonds. Dat meldt Het Nieuwsblad.

“Dankzij de scenariosteun kunnen we het idee voor de film verder uitwerken”, vertelt Alexis ­Dragonetti, CEO van Ballon Media aan Het Nieuwsblad. “Het wordt een live ­action-film en het verhaal zal zich in China afspelen. De ­reden daarvoor is dat we onlangs een deal sloten met een Chinese uitgever die daar alle albums zal uitbrengen. In de film zal Jommeke met zijn vriendjes naar China afzakken om daar een plaag te bestrijden. Denk aan plagen zoals in ‘Kinderen Baas’ of ‘De Luchtzwemmers’.”

In 1968 werd met ‘De Schat van de Zeerover’ al eens een film over het stripfiguur gemaakt. Jef Nys verzorgde toen zowel het scenario en de regie, alsook de stem van papegaai Flip. Zijn zoon vertolkte Jommeke. Wie deze keer in de huid van de jongen met het strooien dakje mag kruipen, is nog niet geweten.