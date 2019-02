Jommeke verrast Hanne Decoutere tijdens balletrepetitie CD

01 februari 2019

Hanne Decoutere heeft onverwachts bezoek gekregen tijdens één van haar repetities voor het Eén-programma Hanne Danst. Niemand minder dan Jommeke kwam in hoogst eigen persoon zijn nieuwste album Balletkoorts overhandigen aan het Journaalanker.

En daar had de blonde stripfiguur een goede reden voor. Hanne heeft namelijk een rolletje beet in het nieuwste stripverhaal van Jommeke. In het album Balletkoorts geeft de balletschool van Zonnedorp een jubileumvoorstelling ter ere van haar honderdste verjaardag: het Zwanenmeer van Tsjaikovski. En niemand minder dan Hanne Decoutere, die voor Hanne Danst haar balletschoenen weer aantrok, duikt op als nieuwanker in het verhaal. ‘Amai, ik ben heel trots op mij stripfiguurtje’, zegt ze. ‘En dat ik de voorstelling van Het Zwanemeer in Zonnedorp als uitsmijter van Het Journaal zou aanraden, klopt ook helemaal. Heel leuk en amusant. Ook mijn hoofdredactrice vindt mijn rolletje geweldig.’

Voor Hanne roept Jommeke ook heel wat nostalgische gevoelens op. ‘Ik ben groot geworden met deze albums, als kind verslond ik ze. Mijn eigen kinderen zijn nog te klein, maar zodra ze beginnen te lezen, haal ik zeker een stapel in huis!’ Samen met haar zus en de buurmeisjes speelde het nieuwsanker in haar jeugd vaak Jommeke na. ‘En ik was Annemieke of Rozemieke, één van de meisjes natuurlijk. Zo girly girly was ik dan ook wel weer. Dat de Miekes een glansrol hebben in dit album is dan ook extra fijn. En helemaal terecht.’ Opmerkelijk aan het verhaal is dat Jommeke ook gaat dansen. Zo wil uitgeverij Ballon Media het stereotype beeld doorbreken dat enkel meisjes aan ballet doen.