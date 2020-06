Jommeke gaat in 300ste album strijd aan tegen overbodig plastic BDB

23 juni 2020

19u30 0 Showbizz Groot feest voor stripheld Jommeke. Woensdag ligt met ‘De Plasticjagers’ z’n 300ste album in de winkel. Sinds 1955 kunnen we al genieten van de avonturen van de blonde knul uit Zonnedorp. “95 procent van de Vlamingen kent Jommeke en heeft al een strip gelezen en/of in huis gehaald”, zegt Jo Nachtergaele van Standaard Uitgeverij.

Vlaanderens eerste kennismaking met Jommeke was op 30 oktober 1955, toen hij als 5-jarige peuter verscheen in Kerk en Leven. Daarna vormde geestelijke vader Jef Nys hem al snel om tot de kwieke en moedige held die hij vandaag nog steeds is, voor eeuwig 10 jaar en 4 maanden oud. En altijd klaar om op avontuur te vertrekken.

Op woensdag 24 juni is het tijd voor een nieuwe mijlpaal in het universum van de blonde stripheld. Dan verschijnt album nummer 300: ‘De Plasticjagers’. Daarin gaat Jommeke de strijd aan tegen het overbodige plastic dat onze rivieren en oceanen teistert. Samen met professor Gobelijn wil hij een nieuwe plastic walvis ontwerpen, die plastic omzet in energie. Terwijl Gobelijn naarstig aan zijn nieuwe uitvinding werkt, organiseert Jommeke in Zonnedorp acties om afval te recycleren.

De avonturier krijgt daarbij ook de hulp van de organisatie DEME, die zich overal ter wereld engageert om de strijd met plastic op een innovatieve en grootschalige manier aan te pakken. En dat is geen fictie, want het bedrijf heeft momenteel in Temse een innovatief testproject lopen waarbij plastic uit de Schelde wordt gehaald.

Lees ook:

Gezocht: extra tekenaar voor ‘Jommeke

Wilrijk viert 65 jaar Jommeke met expo en film