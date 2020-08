Jolien uit ‘Blind Getrouwd’ kiest voor hoorapparaat SDE

28 augustus 2020

06u56

Bron: Showbizzsite 1 Showbizz Jolien Baeten (30) uit ‘ Jolien Baeten (30) uit ‘ Blind Getrouwd ’ heeft al sinds haar geboorte problemen met haar gehoor. Om dat gehoorverlies op te vangen, gebruikt ze nu een hoorapparaat. Dat schrijft Showbizzsite.

Jolien werd geboren met een gehoorverlies van 70 tot 80 % in haar linkeroor. Omdat er steeds nieuwe technieken ontwikkeld worden, liet ze onlangs een nieuwe scan uitvoeren bij het Universitair Ziekenhuis van Leuven. De resultaten waren echter teleurstellend, klinkt het. “Alles is in mijn oor aanwezig om te kunnen horen, maar toch heb ik nog een verlies van 70-80%.”

Daarom kreeg Jolien twee opties van de specialisten. Het eerste is een cochleair-implantaat (CI): een elektronisch implantaat dat geluid omzet in elektrische pulsen. Alleen kost dat implantaat 25.000 euro. Te duur en te ingrijpend, vond Jolien. Daarom koos ze voor de tweede optie: een hoorapparaat. “Ik ga het nog eens proberen in de hoop dat ik me kan aanpassen”, vertelde ze. “Ik heb dit al eens geprobeerd, maar dat is tien jaar geleden. Ik hoorde alles heel raar en hoorde wat ik niet wou horen.”

