Jolien Roets hekelt racistische reacties op nieuw project van haar vriend: “Dit is een wake-upcall” MVO

16 juli 2020

13u31 0 Showbizz Radiostem Jolien Roets hekelt op haar Instagram Stories de vele racistische reacties die ze ontvangt op sociale media. Die stromen binnen nadat haar vriend Hakim Chatar meewerkte aan een project dat de Vlaamse vlag ‘toegankelijker’ wilde maken voor mensen die zich niet associëren met extreemrechts.

“Ik dacht niet dat ik mijn woensdagavond zou moeten spenderen met het rapporteren van onbegrijpelijke uitspraken”, aldus Jolien. De steun van Jolien en Hakim voor het project ‘VlaamseVlag.be’ schoot bij velen in het verkeerde keelgat.

Jolien deelde enkele voorbeelden van haatdragende reacties via Instagram: “Ergens wonen, werken, een kaartje hebben met een nationaliteit... deze dingen maken je géén Belg”, klinkt het. “Bloed en bodem, wat weet je daarvan?”

Iemand anders gaat nog een stapje verder: “Je beschaamt Vlaanderen met je verbasterde kijk op de liefde, blijf bij je eigen mensen.” Jolien schrok naar eigen zeggen van de vele negatieve reacties. “Maar het maakt ons punt eigenlijk alleen maar sterker: diversiteit verrijkt.”

Nieuwe Vlaamse vlag?

De Vlaamse vlag zoals we die vandaag de dag kennen is een beladen symbool dat “gekaapt werd door de rechtse politieke partijen, die een monopolie hebben genomen op de ‘Vlaamsheid’”, zegt kunstenaarsduo Noortje Palmers en Jasper Declercq. Daardoor verliest de Vlaamse Leeuw in hun ogen zijn symbolische waarde voor Vlamingen die geen affiniteit hebben met politiek rechts. Samen met grafisch ontwerper Johan Theeuwes creëerden Palmers en Declercq Vlaamse vlaggen die de diversiteit van Vlaanderen reflecteren en symbool staan voor alle Vlamingen. De designs zijn bovendien rechtenvrij en mogen door iedereen vrij gebruikt worden. Hakim werkte openlijk mee aan het project en krijgt daarom heel wat kritiek over zich heen.