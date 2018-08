Jolien en Herbert uit 'Temptation' krijgen een zoontje: "Toen we de test zagen, zijn we allebei beginnen huilen" KD

08 augustus 2018

06u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Herbert (24) en Jolien (25) uit 'Temptation Island' krijgen een zoontje. Het weekblad TV-Familie had een gesprek met de nieuwe mama in spe, die ondanks een scheve schaats van Herbert op het eiland toch trouw bleef aan haar liefde.

"Het wordt een jongetje’" zegt Jolien verrukt. "En we hebben al een naam gekozen. Welke? Dat verklap ik natuurlijk niet. Nog drie maanden te gaan, dan mag iedereen het weten. Ja, ik ben al zes maanden ver, alles verloopt goed. Geen last van zwangerschapskwaaltjes. Totaal niks."

Hoe voelt Herbert zich erbij dat hij straks papa is?

Oh, die is door het dolle heen. Zeker sinds we ­weten dat we een zoon krijgen. Ja, Herbert ziet dat vollédig zitten. En ik ook, natuurlijk. Ik moet zeggen: toen ik vaststelde dat ik zwanger was... Dat is wel een raar verhaal.

Hoezo, een raar verhaal?

Welja, ik droomde ’s nachts dat ik in verwachting was. Dat was echt een heel bizarre droom. Toen ik ’s ochtends opstond, ging ik direct een zwangerschapstest kopen. En wat denk je? Die was positief! Pfff, zo onverwacht. Herbert lag nog in bed toen ik het hem vertelde.

En hij was waarschijnlijk ­meteen klaarwakker.

Ja, amai. Hij schrok net zo hard als ik toen ik die uitslag van de predictor zag. En na die eerste schok zijn we allebei ­beginnen te wenen. Van geluk welteverstaan. Ja, dat was een heel intens moment. Dat zullen we nooit ­vergeten.

Het zou kunnen dat jullie nu aan trouwen denken. 

Goh nee. Al onze aandacht gaat voorlopig naar de komst van de baby. ­Zodat alles perfect in orde is hier thuis als ons kindje er is. Trouwen is voor Herbert en mij niet iets waar we hevig naar verlangen. Naar de komst van ons kind, ja, dát wel!

Ondanks vroegere problemen gaat het goed tussen jullie?

Ja, ja. Beter dan ooit tevoren. We zijn als koppel een stuk sterker dan vóór ‘­Temptation Island’. 

Hoe hebben je ‘Temptation’- vrienden op je zwangerschap gereageerd?

Goh, we hebben niet veel contact meer met hen. ‘Temptation’-vrienden zijn niet voor het leven, hé. Pommeline en Jefferson (de ex van Lize, nvdr) zien of horen we nog geregeld, ja. En zij zijn heel blij voor ons. 

Met de Nederlandse Rosanna had jij een nauwe band. Zij doet nu met haar Niels mee aan ‘Temptation Island Vips’.

Ik heb daar nog niets van bekeken. Je moet weten dat die producers Herbert en mij ook hadden gevraagd voor ‘Temptation Island Vips’. We hebben hen vriendelijk ­bedankt, maar voor ons is zoiets geen optie meer. Ik zou sowieso nóóit meer meedoen aan een dergelijk programma, en Herbert ook niet.

Op Instagram post jij vaak foto’s. Ook in een work­out-pakje. Is fitnessen wel goed als je zwanger bent?

Ik doe dat onder begeleiding. Herbert is trouwens personal coach, hij weet wat kan en niet kan. Wees gerust, ik luister naar mijn lichaam en naar de baby in m’n buik. Goh, ik zal zó blij zijn als ik onze zoon eindelijk kan knuffelen...