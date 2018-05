Jolien De Greef trouwt met vriendin Joy EVDB

26 mei 2018

17u42 0 Showbizz Vroegere JIM-presentratrice Jolien De Greef trouwt op zaterdag met haar vriendin Joy. De twee stralen op hun trouwdag, waar gasten zoals Véronique Leysen en Thomas Vanderveken aanwezig zijn.

We kennen haar allemaal van haar tijd als presentatrice bij JIM. Vandaag trouwt Jolien De Greef met haar vriendin Joy. Het verslag van hun mooie dag, evenals de aanloop ernaartoe, kan je via Instagram volgen via de hashtag #joyjolien.

Thomas Vanderveken is aanwezig op de speciale dag, maar gebruikte wel de verkeerde hashtag, #oei.

❤️ #joyenjolien Een foto die is geplaatst door null (@thomasvanderveken) op 26 mei 2018 om 10:50 CEST

Iets meer dan een week geleden postte Joy, de kersverse vrouw van Jolien, nog een krachtige boodschap op haar Instagram.

Volg je hart! Dat doe ik ook. Binnen negen dagen heb ik het geluk te kunnen trouwen met het meisje waar ik oud mee wil worden. Jammer genoeg heeft niet iedereen id wereld dat recht. Homofobie is een keuze. #dayagainsthomophobia #idahot #dagtegenhomofobie #lovewins 🏳️‍🌈 Een foto die is geplaatst door null (@joystandaert) op 17 mei 2018 om 19:29 CEST

Ook Jolien telde zelf enorm af naar de dag.

Beste vrienden ter wereld!💕🔥🙌🏻 #vrijgezellen #joyjolien Een foto die is geplaatst door null (@joliendegreef) op 29 apr 2018 om 18:31 CEST

Proficiat, joyjolien!