Joke van de Velde wordt 40 en is verliefd: “Ik koester dit geluk en geniet van elk moment. Het sprookje kan snel weer afgelopen zijn” Jolien Boeckx

28 december 2019

07u59 0 Showbizz Bijna 20 jaar geleden werd ze tot ons lands mooiste gekroond, vandaag blaast Joke van de Velde 40 kaarsjes uit en is ze gelukkiger dan ooit. Sinds enige tijd is ze verliefd. “Ik omarm dit geluk ten volle. Het sprookje kan van vandaag op morgen afgelopen zijn.”

Met een lekker diner in het bijzijn van haar vriend, familie en vrienden stapt de ex-Miss België vandaag op tram 4. “Grote feesten zijn niks voor mij, ik hou het graag intiem. Omringd zijn door de mensen van wie ik hou, is het mooiste verjaardagscadeau”, zegt ze. Dat er vanaf vandaag een grote vier haar voordeur siert, vindt Joke allesbehalve erg. “Ik sta daar niet zo bij stil, ik leef van dag tot dag. Waar ik wél bij stilsta op zulke overgangen - op mijn 20ste en 30ste verjaardag had ik dat ook - zijn de vragen die ik mijzelf stel: wat maakt me gelukkig en waar sta ik op dit moment in mijn leven?” Het antwoord klinkt overtuigd: Joke is gelukkiger dan ooit en daar heeft de liefde veel mee te maken. Afgelopen zomer schreef ze mysterieus op sociale media: ‘Jou ontmoeten was het lot. Je vriend worden was een keuze. Maar verliefd worden, daar had ik geen controle over.’ “Ik ben inderdaad heel gelukkig samen met iemand”, vertelt ze nu. “Zonder in detail te gaan over wie het gaat en hoe lang we al samen zijn, kan ik zeggen dat ik dit geluk heel erg koester. Ik probeer van elk moment te genieten, want zoals je vaak hoort en ziet, kan het sprookje van vandaag op morgen afgelopen zijn.”

Ook op professioneel vlak gaat het haar voor de wind. Van bedrijfspresentaties en moderaties tot fotoshoots, defilés en producten promoten op sociale media: “Ik ben heel gedreven en focus mij op verschillende dingen zodat het een mooi geheel vormt.” Op tv-vlak bleef het na haar deelname aan ‘Expeditie Robinson’ in 2012 wel stil. “Al ben ik wel gevraagd om deel te nemen aan ‘De Slimste Mens Ter Wereld’. Maar door mijn schrik om af te gaan, heb ik bedankt en daar baal ik nog steeds een beetje van. Da’s iets in mijn leven waarvan ik denk ‘verdorie Joke, dat had je beter wél gedaan’”, zegt ze. “Het voorbije jaar ben ik trouwens nog gevraagd voor een tv-programma, maar ook daar heb ik voor bedankt omdat het niet paste bij de persoon die ik vandaag ben. Bij elke aanvraag stel ik mijzelf de vraag hoe ik me daarbij zou voelen, terwijl het vroeger meer draaide om zien en gezien worden. Voor een spelprogramma zoals ‘Blokken’ of ‘Dancing With The Stars’ mogen ze mij in de toekomst wel altijd vragen.”

Volgende maand is het exact 20 jaar geleden dat Joke het kroontje van Miss België kreeg. Vandaag staat ze fysiek nog even scherp - haar bikinifoto’s op Instagram vormen het bewijs - en daar heeft haar dagelijkse loopmomentje alles mee te maken. “Joggen is een klein dagelijks pleziertje voor mij, daar word ik gelukkig van”, zegt ze. “Ik moet wel eerlijk zeggen dat na mijn deelname aan de marathon van Londen en die van Gent twee jaar geleden, mijn goesting even over was. Twee marathons op één jaar tijd bleek wat veel. Maar nu kan ik er weer volop van genieten.”