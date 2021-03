Joke Van de Velde bevallen van zoontje Luca

Muziek Jill Shaw waagt zich 9 jaar na hitsingle aan ‘The Voice’: “Ze zullen wel zeggen dat ik wanhopig ben”

9:00 Een bekend gezicht in de vijfde Blind Auditions van ‘The Voice’ vrijdag: Jill Van Vooren (26) had in 2012 als Jill Shaw ’n hit met ‘Summer Sucks’, maar verdween daarna van de radar. “Ik heb nu mijn eigen kledinglijn, maar muziek is altijd mijn passie gebleven”, zegt ze.