Joke Emmers: "Ik voel druk van mijn omgeving: 'Wanneer breng jij eens een lief mee naar huis?'"

08 februari 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Voor haar eerste musicalrol in ‘Iedereen Beroemd’ heeft actrice Joke Emmers (29) wel wat zenuwen. Opvallend, want doorgaans staat ze stevig in haar schoenen. “Ik heb geleerd om geen complexen te hebben”, vertelt ze in Story.

De rol van Marva in de musical ‘Iedereen Beroemd’, gebaseerd op de gelijknamige film van Dominique Deruddere, is heel herkenbaar voor Joke Emmers. Als kind schreeuwde ze al van de daken dat ze wilde acteren. “Op mijn derde stond ik al graag in de belangstelling”, zegt Joke. “Dat ik nu met acteren mijn brood verdien, is geweldig! Theater blijft mijn grootste passie, maar af en toe een televisierol is een leuke afwisseling.”

En nu heb je je eerste musicalrol beet.

“Ja, regisseur Frank Van Laecke had me horen zingen in de muzikale tv-reeks ‘Den elfde van den elfde’. Eerlijk gezegd twijfelde ik eerst om me aan een musical te wagen, want ik heb niet de juiste zangtechnieken geleerd. Ianthe Tavernier speelt ook mee en zij heeft een prachtige stem, de druk is dus hoog (lacht). Intussen krijg ik wel zangles, maar ik ben toch bang dat ik ernaast zal zingen door de stress.”

Je personage Marva praat ook met een Antwerps accent...

“Een grote uitdaging voor iemand met Limburgse roots (lacht). Na mijn studies ben ik wel in Antwerpen blijven plakken, maar het dialect ben ik nog niet eigen. Ik vind het wel een fijne stad, hoor!”

Je woont er zelfs samen met je jongere zus Lene.

“Ik heb enkele jaren geleden inderdaad een appartement in het centrum van Antwerpen gekocht en sinds drie jaar woont mijn zus bij me in. Heel fijn, want we kennen elkaar door en door. Omdat zij als verpleegster in shiften werkt en ik vaak in Nederland speel, zien we elkaar niet veel. We lopen elkaar dus niet voor de voeten. Bovendien hebben we elk onze eigen slaapkamer en badkamer.”

Je oudere zus Maartje heeft al twee kinderen. Ben je daar als vrijgezel niet stiekem jaloers op?

“Toch niet, ik ben een happy single. Maar ik voel wel druk van mijn omgeving. Mijn familie en vrienden hebben bepaalde verwachtingen. ‘Wanneer breng jij eens een lief mee naar huis?’ Leeftijdsgenoten hebben meestal een relatie of zelfs trouwplannen. Als ik ooit kinderen wil – daar ben ik nog niet uit – zou dat toch voor mijn veertigste moeten gebeuren.”

