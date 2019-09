Joke Devynck toont voor het eerst haar vriendin op de Ensors IDR

00u00 0 Showbizz ‘Girl' mag dan wel de grote winnaar zijn geweest op de Ensors, naast de cast en crew van dat prijsbeest trok ook actrice Joke Devynck (46) de aandacht. Zij toonde voor het eerst haar vriendin.

Grote slokop van de 'Vlaamse Oscars' was 'Girl', de eerste langspeelfilm van Lukas Dhont met de debuterende Victor Polster in de hoofdrol. De film wist acht van zijn negen nominaties te verzilveren. In de tv-categorie was 'De Dag' de grote winnaar.

En natuurlijk is zo'n awardavond als de Ensors ook altijd 'koppels-op-de-rode-loper-kijken'. Zo was het voor heel wat sterren dé gelegenheid om hun partner voor te stellen. Joke Devynck vond de tijd rijp om haar vriendin Valery, een kunstenares, voor te stellen aan het grote publiek. Voorzichtig, want het koppel hield maar heel even halt voor de lenzen van de fotografen.

Ook deze sterren toonden zich op de rode loper:

Victor Polster, hier met collega- actrice Alice De Broqueville, kreeg de Ensor voor beste acteur (‘Girl’). “Een heel mooie bekroning van een heel mooi jaar”, aldus Victor.

Regisseur Lukas Dhont is ook privé een echt prijsbeest.Hij poseerde voor het eerst samen met z’n lief Davy Parmentier, de programmadirecteur én toekomstige talkshowhost van VTM. “Ik heb hem vorig jaar hier leren kennen en ik zie hem heel graag”, aldus Lukas.

Het was al even geleden, maar acteur Koen De Bouw nam nog eens de tijd om met zijn echtgenote Chantal te poseren voor de fotografen.

Liefde is... samen een fictiereeks (‘De Dag’) maken én er prijzen mee pakken, weten Julie Mahieu en Jonas Geirnaert.

Geert Van Rampelberg is al een tijdje gelukkig met Laura.