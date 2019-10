Joke Devynck over vriendin Valery: “Ik voel me aangetrokken tot mensen, ongeacht hun geslacht” SDE

12 oktober 2019

12u01

Bron: De Standaard 0 Showbizz Het was enkele weken geleden groot nieuws. Joke Devynck (46) verscheen op de rode loper van het filmfestival van Oostende met haar nieuwe partner. Een vrouw. In De Standaard vertelt ze nu voor het eerst over die nieuwe relatie.

Dat haar nieuwe relatie met Valery zoveel ophef veroorzaakte, verbaasde actrice Joke Devynck, vertelt ze in De Standaard. “We zijn 2019, mensen. Dat iemand die een relatie heeft met iemand van hetzelfde geslacht nog zoveel opzien baart, hoe leg je dat uit?” Al geeft ze wel toe dat ook zij zich op voorhand wat zorgen maakte. “Het enige waarvoor ik vooraf misschien bang was, is dat ik nu niet meer in aanmerking zal komen voor bepaalde rollen. En dat er dingen geroepen zullen worden die ik liever niet hoor. Ik ben ook niet naïef. In sommige landen word je daar nog voor gestenigd, of staat er nog altijd de doodstraf op.” En ze spreekt uit ervaring: “We hebben het al eens meegemaakt, dat we uitgescholden werden op straat, in Gent en in Brussel. Op dat moment reageerden we niet, omdat we bouche bée waren, maar we ­hebben snel beslist dat we het er niet meer over zouden hebben, dat we er geen energie in zouden steken. Ik kan dat veel beter dan vroeger. Maar als ze een stap verder zouden gaan dan wat gescheld, wat zou ik dan doen? Zou ik dan een gesprek proberen aan te gaan? Ik weet het niet.”

Hokjes

Haar kinderen, die ze samen met haar ex-man Johan Heldenbergh kreeg, maakten in ieder geval geen probleem van haar nieuwe relatie. “Oh, die weten dat al lang. Bij al wat over hun ouders in de media verschijnt, halen ze de schouders op. Dat is geleidelijk aan gegaan, ze zijn daar traag in meegegroeid. Dat was voor mij het allerbelangrijkste: dat zij daar à l’aise mee waren.”

In een echte coming out gelooft Devynck trouwens niet. “Dat hele uit de kast komen is een gegeven dat ik maar moeilijk snap. Ik doe nochtans aan zelfreflectie, en meer dan genoeg. Maar ik heb nooit in een kast gezeten. Ik heb altijd geweten dat ik me aangetrokken voel tot mensen, ongeacht hun geslacht.”