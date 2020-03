Johny Voners zaterdag in alle stilte begraven Jolien Boeckx

23 maart 2020

17u32 445 Showbizz In alle stilte heeft de familie van Johny Voners afscheid genomen. Afgelopen zaterdag vond de begrafenis plaats in besloten kring, op vraag van Johny zelf. De acteur overleed vorige week dinsdag 17 maart aan de gevolgen van kanker. De Kampioen werd 74 jaar.

‘De crematie in Kortrijk en de asbestemming zullen plaatsvinden in besloten kring op zaterdag 21 maart 2020.’. Een extra berichtje op de website van begrafenisondernemer Vanhoutteghem in Waregem, dat bij het overlijdensbericht van Johny Hoebrechts - zijn echte naam - werd geplaatst. Maar pas nadat de begrafenis plaatsvond. Op uitdrukkelijke vraag van de familie van de acteur werd de datum waarop de uitvaart ging plaatsvinden niet bekendgemaakt aan de buitenwereld. Het was Johny’s laatste wens om zijn afscheid in besloten familiekring te laten plaatsvinden. Zelfs hem een laatste groet brengen, was niet mogelijk. ‘Bewaar het beeld van Johny in jullie fijne herinneringen’, liet de familie optekenen op zijn rouwbrief.

Johny overleed vorige week dinsdag, op 17 maart, aan de gevolgen van huidkanker. In de laatste maanden van zijn leven was de ziekte uitgezaaid naar de hersenen.

Bij het grote publiek blijft Voners vereeuwigd als Xavier Waterslaeghers in ‘FC De Kampioenen’. Maar hij acteerde ook in andere tv-reeksen zoals ‘De Collega’s’ en ‘#hetisingewikkeld’, en in de dramareeks ‘Amigo’s’, die VTM als eerbetoon momenteel aan het heruitzenden is. Zijn vrienden van ‘FC De Kampioenen’ zeiden vlak na zijn overlijden dat ze op een gepast moment, en nadat de hele coronacrisis is gaan liggen, een eerbetoon aan Johny zullen houden. Meer details zijn er daar nog niet over.