Johny Voners moet chemo ondergaan en stopt even met acteren

30 september 2019

10u05 91 Showbizz Johny Voners (74) staakt voorlopig even zijn activiteiten als acteur en focust op zijn herstel. Johny is namelijk verzwakt door chemotherapie, meldt organisatie Deep Bridge in een persbericht.

Johny was momenteel bezig met de laatste voorbereidingen voor ‘La Cage Aux Folles’, de musical die op 16 oktober in première gaat en waar hij aan de zijde van Koen Crucke één van de hoofdrollen voor zijn rekening zou nemen. Acteur Koen Van Impe zal Johny’s rol in de musical overnemen. Johny hoopt tegen eind november opnieuw actief te zijn. Wat hij precies heeft, is niet duidelijk.

Johny is vooral bekend als Xavier Waterslaeghers uit de komedieserie ‘F.C. De Kampioenen’, een rol die hij meer dan 20 jaar vertolkte. Daarnaast stond hij ook als zanger op de planken, zo toerde hij met Aznavoners, waarin hij liedjes van Charles Aznavour ten gehore bracht en later ook met De Grungblavers, waarbij een tiental bekende Antwerpenaren liedjes in het Antwerps coverden. In 2014 stopte Johnny echter al zijn zangactiviteiten.