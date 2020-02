Johny Voners moet carrière pauzeren door strijd tegen kanker: nieuwe ‘FC De Kampioenen’-reeks on hold TDS/MVO

19 februari 2020

11u46

Bron: VRT 2 Showbizz Johny Voners (74), ons allen bekend als Xavier Waterslaeghers uit ‘F.C. De Kampioenen’, heeft zopas aangekondigd dat verschillende geplande voorstellingen van zijn muzikale show ‘Et alors … En dan … Voners!’ geannuleerd worden. Ook de aangekondigde nieuwe ‘FC De Kampioenen’-reeks staat voorlopig ‘on hold’. Voners vecht al een tijd tegen kanker en gaat zich nu volop op zijn behandeling focussen.

Bij de VRT hebben ze daarom ook beslist om de voorbereidingen van de aangekondigde nieuwe ‘FC De Kampioenen’-reeks voorlopig ‘on hold’ te zetten. De openbare omroep wacht tot er meer geweten is over de behandeling en toestand van Johny. “Deze beslissing hebben wij gezamenlijk genomen met Johny Voners”, reageert VRT-woordvoerder Hans Van Goethem. “Hij gaat van start met een nieuwe behandeling, waar hij zich volledig op concentreert. De voorstellingen die gepland stonden, dat waren er een vijftal, werden geannuleerd en in samenspraak met ons zijn de voorbereidingen voor de nieuwe ‘FC De Kampioenen’-reeks, die al vergevorderd waren, stilgelegd. Zo is er geen druk wat dat betreft, zijn behandeling gaat nu voor. We wensen hem uiteraard veel sterkte en veel goede moed toe”

Johny gaf eerder al zijn rol in ‘La Cage Aux Folles’ op, de musical die op 16 oktober in première ging en waar hij aan de zijde van Koen Crucke één van de hoofdrollen voor zijn rekening zou nemen. “Door de chemotherapie slaagde ik er niet meer in om mijn danspassen te onthouden. Ik kon iets tien keer na elkaar uitgelegd krijgen, maar ik bleef het verkeerd doen”, klinkt het. “Toen zei de productie op een bepaald moment tegen mij: ‘Johny, het gaat precies niet’. En ik had dat in feite niet door. Je beseft dat niet, dat je door die chemo steken laat vallen. Pas toen ik met mijn neus zo op de feiten werd gedrukt, heb ik wijselijk beslist om uit het stuk te stappen. Dat was wel eventjes een klop, ja. Want tot dan dacht ik niet dat mensen iets aan mij merkten. Oké, ik kon die danspassen niet onthouden. En misschien zag ik er moe uit, maar zo voelde ik me niet echt. Hoe dan ook: het was de beste beslissing om uit het stuk te stappen. Ik zou trouwens willen benadrukken dat ik Koen Van Impe een geweldige vervanger vind. Hij heeft die rol op drie weken tijd werkelijk fantastisch onder de knie gekregen. Chapeau.”

Kampioenen

Eind november leek hij aan de beterhand, al bleef hij voorzichtig. “Je weet nooit hoe zo’n ziekte evolueert.” Hij sprak toen ook voor het eerst over moeilijkheden op de set vanwege zijn ziekte. “Ik stapte vaak ’s ochtends in mijn auto, om pas ’s avonds laat weer thuis te zijn. Een film opnemen is op zich niet zo vermoeiend, maar ’t is vooral dat wachten dat in je kleren kruipt. Ik wist toen ook al dat ik kanker had. De ziekte sluimert al meer dan een jaar in mij”, klinkt het. “Maar dat heb ik tegen niemand gezegd.”

Pruik

Hij droeg destijds ook al een pruik, zo gaf hij mee. Hij meende wel dat het op dat moment goed met hem ging. “Ik voel me prima. Intussen durf ik er weer van te dromen dat ik nog minstens tot 2031 blijf leven. Dan ben ik 85, zie je. Nu, ouder mag ook hoor. (knipoogt) Ik zeg dit nu wel al lachend, maar we moeten daar eerlijk in zijn: je weet nooit hoe zo’n ziekte evolueert. Het ziet er nu goed uit, ik ben in goede doen en ik heb zin om nog een aantal jaren verder te doen. Vandaag is het positief, maar ik besef ook dat het binnen zes maanden, een jaar of zelfs drie jaar een heel ander verhaal kan zijn. Maar als ik zie hoe de geneeskunde tegenwoordig met rasse schreden vooruit gaat, dan heb ik er goede hoop in. Wie weet kunnen ze mij wel invriezen, zodat ik over tweehonderd jaar nog eens kan meedoen in een Kampioenenfilm”, lachte de acteur.

Johny is vooral bekend als Xavier Waterslaeghers uit de komedieserie ‘F.C. De Kampioenen’, een rol die hij meer dan 20 jaar vertolkte. Daarnaast stond hij ook als zanger op de planken, zo toerde hij met Aznavoners, waarin hij liedjes van Charles Aznavour ten gehore bracht en later ook met De Grungblavers, waarbij een tiental bekende Antwerpenaren liedjes in het Antwerps coverden. In 2014 stopte Johnny echter al zijn zangactiviteiten.

