Johny Voners (74) vecht tegen kanker: “Ik had gemerkt dat hij zich niet zo goed voelde, maar stelde me er geen vragen bij” IDR

01 oktober 2019

00u00 0 Showbizz Johny Voners (74) moet zijn professionele bezigheden noodgedwongen even staken. Via een persbericht van musicalproducent Deep Bridge liet de acteur weten dat hij erg verzwakt is door chemotherapie. Al leek het alsof Johny het nieuws het liefst voor zichzelf hield, want vele collega's vielen uit de lucht.

Tegen welke vorm van kanker Johny vecht, is momenteel niet duidelijk. Maar dat het ernstig is, blijkt uit de drastische beslissing die de acteur nam. Op 16 oktober zou hij van start gaan met 'La Cage aux Folles', de musical waarin hij - naast Koen Crucke (67) - één van de hoofdrollen vertolkt. Koen Van Impe (55) zal die rol nu overnemen. Johny zelf hoopt tegen eind november opnieuw actief te zijn.

Geen opgever

"Ik ben hier heel erg door geschrokken", zegt Koen Crucke. "Eind vorige week werd de ploeg ingelicht dat Johny tegen kanker vecht. Het kwam als een verrassing, zeker omdat hij daar zelf niets van had gezegd. Maar ja, dat is ook geen ziekte waar je mee te koop loopt, hé... Ik had wel al gemerkt dat Johny zich niet zo goed leek te voelen, maar ik stelde me daar geen verdere vragen bij. Johny ging er keer op keer voor, hij is geen opgever. Ik weet dan ook dat hij zijn uiterste best heeft gedaan om positief over te komen. Enorm straf dat hij daar de kracht voor had, want ik kan me voorstellen dat dat zeer moeilijk moet geweest zijn. Ik hoop dat hij goed revalideert en snel weer op de been is. Ik denk dat hij nu vooral moet rusten en zich moet omringen met de mensen die hij graag ziet. En dat hij onthoudt dat kanker geen doodvonnis hoeft te betekenen. Kijk maar naar Stijn Coninx, bijvoorbeeld."

"Uiteraard is dit een moment waarop Johny in de eerste plaats aan zichzelf moet denken", gaat Crucke verder. "Zijn gezondheid komt op de eerste plaats, en pas daarna de showbizz. Maar hoe je dat ook draait of keert: voor de rest van de productie loopt 'La Cage aux Folles' wél door. En Johny weet dat ook. Sinds ik het nieuws vernomen heb, heb ik al contact met hem gehad. Hij heeft me heel veel succes gewenst met de première. Johny vindt het heel jammer dat hij het schip nu moet verlaten, maar hij vond dat hij dat ook tegen mij niet langer kon maken. Hij noemde mij een groot vakman, en van zo'n acteur is dat een groot compliment. Ik vind het heel mooi van hem dat hij, ondanks zijn persoonlijke miserie, zo lief blijft. Want een ziekte als kanker... Die pakt je bij de keel, hé. Je kan aan niets anders meer denken. En als je jezelf dan op zo'n grote rol moet concentreren: dat gaat gewoon niet."

Sneller moe

Bij het grote publiek staat Johny bekend als Xavier Waterslaeghers, het personage uit 'F.C. De Kampioenen' dat hij al meer dan 20 jaar vertolkt. Onlangs nam de hele ploeg nog 'Viva Boma' op, de vierde film rond Vlaanderens bekendste voetbalploeg. "Dat is natuurlijk al even geleden, maar Johny heeft toen niet gezegd dat hij ziek was", vertelt regisseur Jan Verheyen (56). "Ik merkte wel dat hij iets sneller moe was dan ik van hem gewend was. Maar ik dacht op dat moment dat het eerder met de leeftijd te maken had. Johny heeft in de nieuwe prent een fysiek zware rol, en ik dacht dat dit heel veel van hem vergde. Ik dacht gewoon dat ik er rekening mee moest houden bij een eventuele volgende film. Hij is in ieder geval buitengewoon discreet geweest. Want voorts was Johny de man die ik kende. A good trooper: perfect voorbereid, kende z'n teksten, beleefd tegenover iedereen van cast en crew, aangenaam in de omgang... Dat Johny nu ziek is, vind ik echt heel erg. Ik heb hem nog niet durven te bellen of mailen, maar ik hoop dat hij snel weer de oude is."

Jaak Van Assche

"Niet de persoon om daarover te praten"

"Dees meende ni?", klinkt het bij Jaak Van Assche (79), die met Johny zowel in 'F.C De Kampioenen' als 'De collega's' acteerde. "Ik ken Johny al van in de jaren 60, maar ik wist niet dat hij ziek was. Johny is sowieso niet de persoon om daarover te praten. Dus echt, ik val compleet uit de lucht. Ik ga hem sowieso bellen."

Tuur De Weert

"Eerste wat ik hiervan hoor"

Tuur De Weert (75) acteerde met Johny in 'F.C De Kampioenen' en 'De collega's'. "Wat vreselijk voor hem", klinkt het. “Dit is het eerste wat ik hiervan hoor. Ik vind het zo erg voor hem. Ik ken Johny al heel lang, dus ik ga hem sowieso contacteren en ik hoop dat hij zijn ziekte het hoofd kan bieden."

Loes van den Heuvel

"Verstandige beslissing"

"Ik ben echt in shock door dit nieuws", zegt Loes van den Heuvel, Johny's tv-echtgenote uit 'F.C. De Kampioenen'. "Ik wist hier echt niets van. Brrr, ik krijg er koude rillingen van. Ik hoop echt dat Johny zal genezen en dat hij de moed erin houdt. Even stoppen met acteren is een verstandige beslissing: die voorstelling is niet belangrijker dan z'n eigen gezondheid. Mocht hij doorgezet hebben, dan zou ik pas heel kwaad geworden zijn."

Frances Lefebure

"Heel erg geschrokken"

"Ik ben hier heel erg van geschrokken", laat ook Frances Lefebure (31) weten. Zij was in 2017 samen met Johny te zien in de VTM-reeks 'Amigo's'. "Ik wist dit helemaal niet. Ik heb altijd fijn met hem samengewerkt en ook achter de schermen hadden we een goed contact. Ik ga hem sowieso een sms sturen om hem veel beterschap te wensen."

Koen Van Impe

"Volle steun als zijn vervanger"

"Vorige week werd duidelijk dat Johny te vermoeid was", legt zijn vervanger in 'La Cage aux Folles' uit. "We zijn daarom woensdag een eerste keer gaan samenzitten en hebben het stuk gelezen. Op het einde van de week is beslist dat ik Johny zou vervangen. Afgelopen weekend hebben we de praktische zaken geregeld. Johny weet dat ik hem vervang, maar ik heb hem nog niet gezien of gesproken. Naar wat ik heb begrepen, geniet ik zijn volle steun. Johny moet nu maar één ding doen, en dat is genezen. Ik wens hem met de hele ploeg een spoedig herstel. We zijn ervan overtuigd dat hij er in november weer zal staan, zoals hij zelf ook al aangaf."