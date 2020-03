Johny Voners (74) overleden aan kanker LOV IDR

17 maart 2020

20u08 2051 Showbizz Johny Voners, de man die dankzij z’n rol als Xavier Waterslaeghers in ‘F.C. De Kampioenen’ in het collectieve geheugen gegrift staat, is op 74-jarige leeftijd overleden. De acteur die Vlaanderen dagschotels leerde bestellen op café, verloor op 17 maart de strijd tegen kanker. Hij stond al sinds z’n vijftiende op de planken, en bleef tot vlak voor z’n dood professioneel actief.

De afgelopen maanden werd al duidelijk dat de gezondheidstoestand van Voners bergaf ging. Zo moest hij begin oktober verstek geven voor de musical ‘La Cage aux Folles’, omdat hij te verzwakt was door chemotherapie. Hij werd behandeld voor huidkanker, die uitgezaaid was naar de botten. “Door de chemotherapie slaagde ik er niet meer in om mijn danspassen te onthouden. Ik kon iets tien keer na elkaar uitgelegd krijgen, maar ik bleef het verkeerd doen”, klonk het. “Toen zei de productie op een bepaald moment tegen mij: ‘Johny, het gaat precies niet’. Pas toen ik met mijn neus zo op de feiten werd gedrukt, heb ik wijselijk beslist om uit het stuk te stappen.”

Begin november liet Johny in deze krant nog weten dat hij te veel hooi op z’n vork had genomen. Zo was hij blijven acteren terwijl hij in behandeling was. Toen hij op de set stond van de laatste Kampioenenfilm wist niemand van zijn collega’s dat hij ziek was. “Ik wist ook van niets”, vertelde Loes Van den Heuvel aan Dag Allemaal. “Maar soms zijn woorden overbodig, wij kennen elkaar door en door.” “Ik ben van het principe: ik zeg niets, ik ga door en daarmee uit”, vulde Johny aan. In het vervolg zou hij wat meer op z’n tellen passen, zei hij. “Ik waak erover dat ik niet terug onder nul ga. Moeilijk hoor, want ik ben iemand die blijft voortdoen. Ik zeg tegen niemand iets en ik ga door, zo ben ik”, vertelde hij toen.

(Lees verder onder de foto.)

Johny’s tijdelijke break leek z’n vruchten af te werpen. Op 10 december, tijdens de première van Kampioenenfilm ‘Viva Boma’, liet Voners nog uitschijnen dat hij aan de beterhand was. “I’m still alive and kicking. Ik voel me goed. Ik mik nu op 2031 en dan zien we weer verder”, sprak hij toen. Niks deed hem er op dat moment ook maar een beetje aan twijfelen om later dit jaar acht nieuwe tv-afleveringen van ‘F.C. De Kampioenen’ in te blikken en zijn muzikale show ‘Et Alors... En dan... Voners’ in première te laten gaan.

Veel fragieler dan hij zelf dacht

Tot zijn ziekte opnieuw roet in het eten strooide. Op 19 februari moest de acteur toegeven dat zijn gezondheid fragieler was dan hij dat zelf had ingeschat. Via een persbericht - dat door VRT werd uitgestuurd - liet Voners weten dat hij zijn muzikale plannen moest cancelen en dat ook het nieuwe seizoen van ‘F.C. De Kampioenen’ voorlopig on hold werd gezet. Wanneer er nieuwe afleveringen komen over de voetbalploeg, zullen die helaas zonder Voners zijn.

Voners heeft in zijn televisiecarrière heel wat personages vertolkt. Naast Xavier Waterslaeghers in ‘F.C. De Kampioenen’, speelde hij ook de rol van Thierry Devucht in ‘De Collega’s’. In 2015 maakte de acteur ook zijn opwachting in de VTM-reeks ‘Amigo’s’, maar er waren nog heel wat andere, grote en kleine, rollen weggelegd voor Johny. Zo was hij ook te zien als de snoepbaron in ‘Mega Mindy en de Snoepbaron’, als Frans in ‘Kulderzipken' of Henry in '#hetisingewikkeld’. De acteur werd 74.