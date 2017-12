Johnny Hallyday wordt vanavond begraven op de Franse Antillen DBJ

19u38

Op Saint-Barthélemy, een eiland van de Franse Antillen, wordt maandag de Franse zanger Johnny Hallyday begraven. De plechtigheid zal in intieme kring gebeuren en vindt vanavond plaats om 21u Belgische tijd.

Het stoffelijk overschot van de zanger kwam zondag rond 21.00 uur Belgische tijd aan in Saint-Barthélemy. In het vliegtuig zaten ook 62 passagiers, onder wie Hallydays vrouw Laeticia en zijn dochters Joy en Jade. Na aankomst werd het lichaam van de zanger overgebracht naar het funerarium van Saint-Jean, waar zijn fans hem nog een laatste groet konden brengen.

De begrafenisplechtigheid vindt maandag plaats rond 21.00 uur Belgische tijd op het kerkhof van Lorient, in de aanwezigheid van een tachtigtal vrienden en familieleden van Hallyday.

Ontzettend populair

Zaterdag nog brachten in Parijs bijna een miljoen mensen een laatste groet aan de overleden zanger. Onder meer de Franse president Emannuel Macron was aanwezig.

Johnny Hallyday is in de nacht van 5 op 6 december op 74-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van longkanker. Hallyday, die een Belgische vader had en eigenlijk Jean-Philippe Smet heette, was meer dan vijftig jaar lang een van de grootste sterren van de Franse rockscène. Hij verkocht meer dan 100 miljoen platen.