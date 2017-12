Johnny Hallyday: 'The biggest rockstar you've never heard of' EVDB

Na een carrière van bijna 60 jaar is de Frans-Belgische zanger Johnny Hallyday vandaag op 74-jarige leeftijd overleden aan longkanker.

Geboren als Jean-Philippe Smet, kind van een Belgische vader en een Franse moeder, voelt Johnny Hallyday al op jonge leeftijd de aantrekkingskracht van het artistieke leven. Hij begint al met zang-, gitaar- en danslessen nog voor hij weet waar hij naartoe wil met zijn nog onbestaande carrière. Tot hij in 1957 'Loving You', een film met Elvis Presley, ziet. Smet weet plots exact wat hij wil.

Franse rockster

Op korte tijd groeit Hallyday binnen Frankrijk uit tot een van de meest populaire rockmuzikanten. In 1961 verschijnt zijn eerste elpee 'Hello! Johnny'. Hij is dan 18 jaar oud en al een tieneridool. Meer dan veertig keer belandt hij op de nummer 1 van de Franse hitparade. Dat doet hij met onder andere 'Pour moi la vie va commencer', 'Tes tendres années' en, nog steeds een van zijn meest bekende nummers, 'Que je t'aime'. Met zijn eerste vrouw Sylvie Vartan scoort hij begin de jaren 70 enorm met 'J'ai un problème'.

Net als zijn grote inspiratie Elvis Presley wordt hij opgeroepen tot legerdienst in Duitsland, maar dat maakt hem net interessanter op internationaal vlak. In Engelstalige landen wordt hij omschreven als 'The biggest rockstar you've never heard of'. Dat hij internationaal nooit een echte doorbraak kende blijft een mysterie voor menig fan. Wel is iedereen het erover eens dat zijn jeugdig charisma, en niet zijn muziek, aan de basis van zijn succes lag.

Vrouwen en kinderen

Niet enkel op muzikaal vlak kan Hallyday geklasseerd worden als echte rockster. Tijdens zijn leven trouwt hij vijf keer, waarvan twee maal met dezelfde vrouw en breekt hij talloze (tiener)harten. Hij krijgt kinderen, adopteert kinderen en heeft ook relaties met veel jongere vrouwen. Twee eigen kinderen en twee adoptiekinderen laat hij nu achter. Ook zijn huidige vriendin, het 32 jaar jongere model Laeticia Boudou, blijft met een gebroken hart achter.

Acteertalent

Ook dat had hij. In totaal speelde Hallyday in meer dan twintig langspeelfilms. Hij begon met bijrolletjes, maar was ook te zien als hoofdrol in onder andere 'D'où viens-tu Johnny?', een Franse western. Zijn laatste rol vertolkt hij in 2009 in 'Vengeance' van Johnnie To.

België

Misschien mede dankzij zijn roots, kent Hallyday wel een groot succes in België. Zo'n vijftigtal keer stond hij op het podium van het Brusselse Vorst Nationaal. Daarmee landt hij enkel achter Michel Sardou als meest gevraagde zanger in die zaal.

Ziek

In 2010 wordt de rocker slachtoffer van darmkanker. Daar worstelt hij zich door, maar begin 2017 wordt longkanker vastgesteld. Zelf verzekert hij dat ook dat wel weer goedkomt. "Tot snel op het podium", vertelt hij zijn fans. Helaas is dat niet hoe het afloopt voor Hallyday, die vandaag bezweek aan zijn ziekte.