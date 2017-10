Johnny Hallyday ontkent ziekte: 'Ik voel me prima' MVO

16u37 0 Showbizz Er heerst veel verwarring rond de gezondheidstoestand van Franse zanger Johnny Hallyday (74) . De laatste dagen lieten betrouwbare bronnen weten dat de man ernstig ziek zou zijn, maar zelf weerlegt hij dat.

Hij zou het huis niet meer kunnen verlaten, veel pijn lijden en zijn vrouw vreselijk ongerust maken. Zo klonk het alleszins bij insiders. Laeticia Hallyday trok zelfs naar Twitter om haar hoop in verband met een nieuwe gen-therapie tegen kanker te tonen. Enkel zijn manager probeerde de feiten te verbloemen door fans op het hart te drukken dat Johnny een nieuw album zou uitbrengen in 2018. Zou het kunnen dat de man nu tegen alle verwachtingen in toch gelijk krijgt?

Toch wel, tenminste als we Hallyday zélf mogen geloven. Via Twitter liet hij op zijn eigen manier weten dat het goed met hem gaat. Hij postte een foto van zichzelf en Laeticia in de auto, onderweg naar het werk. 'Studio, studio en studio. Tot snel, vrienden!'

Leugens

Geruststellend, of de stilte voor de storm? Enkel de tijd zal het uitwijzen. Het is namelijk niet de eerste keer dat Johnny verwarrende signalen de wereld in stuurt. In maart dit jaar verscheen een bericht op sociale media waaruit bleek dat hij terminale longkanker had, die volledig was uitgezaaid naar zijn alvleesklier. "Leugens!" Schrok hij op. "Er is een hacker in het spel, want ik heb dat bericht helemaal niet geplaatst. Ik ben perfect gezond."

Toen hij even later wel schoorvoetend moest toegeven dat hij een vorm van kanker had, vermoedden zijn fans meteen het ergste. Nergens voor nodig, aldus de zanger.

"Ik erger me dood aan al die geruchten die de ronde doen. Al die alarmerende berichten zijn leugens, ik ben namelijk niet in levensgevaar. Er zijn inderdaad kankercellen bij me gevonden, maar ik verzeker jullie dat het goed met me gaat en dat ik fysiek in vorm ben. De man die mijn account hackte is intussen veroordeeld." Ook toen sloot hij zijn relaas af met een bemoedigende "Ik zie jullie snel terug op het podium".

In plaats van Twitter, trok hij toen naar Instagram om op een ludieke manier zijn vechtlust te tonen. "We zijn een nieuw album aan het opnemen," grapte hij. "Het heet F*ck the cancer."

Een foto die is geplaatst door Johnny Hallyday (@jhallyday) op 17 mrt 2017

Coma

Toch kan men niet zeggen dat de man doorheen de laatste jaren in goede gezondheid verkeerde. In 2009 begonnen de grote problemen al, toen Johnny in een kunstmatige coma moest worden gehouden in Los Angeles. Dat was ten gevolge van een lastige operatie tegen hernia, die niet helemaal goed was verlopen.

Zijn attitude was op dat moment echter precies hetzelfde als vandaag. "Toen hij eindelijk weer wakker werd, keek hij even rond, en wilde hij meteen opstaan," herinnert Laeticia zich met de glimlach. "Kom, zij hij, we zijn weg. Tja, zo is hij nu eenmaal."

Studio studio et studio. À bientôt les amis 👍