Johnny Depp vertelt in detail over geweld in relatie met Amber Heard: “Ik zag m’n vingerkootje eruit steken”

Celebrities“Wat de uitkomst van deze rechtszaak ook zal zijn, op het moment dat de beschuldigingen geuit werden en een eigen leven gingen leiden, verloor ik.” Johnny Depp (58) was formeel tijdens z'n tweede getuigenis in de smaadzaak die hij aanspande tegen zijn ex-vrouw Amber Heard (35): het essay over huiselijk geweld dat zij schreef, had z'n leven verwoest. Tijdens een bij momenten geanimeerde getuigenis vertelde de acteur over de momenten waarop zijn ex gewelddadig was tegenover hem en over het effect dat dat op hem had. “Ik smeekte, zat huilend op de grond.”

Twijfelend, zoekend naar de juiste woorden. De Johnny Depp die woensdag in de getuigenbank zat - gekleed in een grijs pak, z’n haren in een net staartje - leek allesbehalve een zelfverzekerde Hollywoodster. Een zin beginnend, om dan abrupt weer te zwijgen. Fronsend. Nadenkend over de juiste manier om z’n punt duidelijk te maken. En af en toe, een glimlach. Een grapje. Gevolgd door een betrapte blik. Alsof die charmante filmster toch een weg naar buiten zocht.

Weglopen

Minder charmant was het relaas dat de ‘Pirates of the Carribean’-acteur woensdag opdiste in de rechtbank van Virginia. Verhalen over constante ruzies en een eindeloze stroom aan beledigingen die zijn ex-vrouw, Amber Heard, hem naar het hoofd slingerde. Over hoe ze ruzie zocht, wijn en afstandbedieningen naar z’n hoofd kegelde. Hoe ze de dingen die hij haar in vertrouwen vertelde, tegen hem gebruikte. Over zijn kinderen, bijvoorbeeld. Hoe Depp daarop reageerde? “Zoals ik geleerd heb in mijn kindertijd: de enige manier om een soort van vrede te vinden, was weglopen.” En dus hoorde het hof meerdere malen aan hoe Depp zich in kamers en badkamers opsloot, weg van Heard. Die verwijzing naar z’n kindertijd, kwam al meermaals boven op dit proces. Zo getuigde zus Christi Dembrowski al over hoe ze opgroeiden in een gewelddadig gezin, waarin hun moeder man en kinderen mishandelde. Het verbaasde dan ook niemand toen de acteur toegaf dat het op een bepaald moment leek of hij een relatie met zijn moeder had. “Ik weet dat dat pervers klinkt, maar sommige mensen zoeken naar de zwakheden en gevoeligheden van anderen.”

Quote Ik smeekte, zat huilend op de grond en smeekte om me medicijnen te geven die de pijn zouden wegnemen. Johnny Depp

Zwakheden

Bij Depp leek een van die zwakheden zijn verslaving aan alcohol en drugs te zijn. Tijdens z’n getuigenis vertelde de acteur hoe hij op vraag van Amber Heard probeerde te stoppen met drinken. “Maar ik vond het altijd raar dat ze niet zelf stopte om mij te steunen.” Al voegde Heard zich op een bepaald moment wel bij Depp in de Bahama’s, waar hij probeerde af te kicken. Tegen de zin van de acteur. “Ik was bang dat het te veel zou zijn voor haar. En ik had ook het gevoel dat zij te veel zou zijn voor mij.” Dat bleek toen Heard op een bepaald moment weigerde om haar man pijnstillers te geven, “omdat het nog te vroeg was.”“Ik smeekte, zat huilend op de grond en smeekte om me medicijnen te geven die de pijn zouden wegnemen”, zei Depp, die het moment omschreef als een “dieptepunt in z’n leven.”

Vingertopje

Nog zo’n dieptepunt - en een van de speerpunten van de rechtszaak: het incident in Australië, waarbij Depp z’n vingertopje verloor. Volgens de ‘Pirates of the Carribean’-acteur kwam die ruzie voort uit Ambers weigering om een ‘prenup’ of ‘postnup’ te tekenen. “Ze bleef maar zeggen dat ik haar niet vertrouwde. Ik kon haar alleen maar proberen te kalmeren.” Maar het werkte niet. “Het werd waanzin, chaos, geweld.” Om te bekomen van de ruzie, schonk Depp zich een glas wodka in. Toen een “bezeten” Heard dat zag, kegelde ze de fles naar zijn hoofd. Een tweede fles raakte z’n vinger, met verstrekkende gevolgen. “Ik zag mijn vingerkootje eruit steken, en de binnenkant van mijn vinger.” Hij liep die dag nog een verwonding op aan z’n gezicht: “Miss Heard had mijn sigaret op mijn gezicht uitgedrukt.” Op de spoedafdeling loog de acteur echter over wat er gebeurd was. “Ik wilde niet dat ze problemen zou krijgen.”

Quote Miss Heard had al verschil­len­de keren gesproken over zelfmoord, dus dat werd ook een factor die je meetelt. Johnny Depp

Daarom bleef Depp bij Heard

Het verklaart voor Depp ook waarom hij - ondanks het vermeende geweld - bij Heard bleef. Omwille van z’n jeugd, omwille van zijn gelukkige relatie met Vanessa Paradis. En ook: “Ik wilde niet falen. Ik dacht dat ik haar kon helpen.” Ook zei hij bang te zijn geweest voor een zelfmoordpoging, zoals zijn moeder ondernam toen zijn vader vertrok. “Miss Heard had al verschillende keren gesproken over zelfmoord, dus dat werd ook een factor die je meetelt.” En Heard, die hoorde het stoïcijns aan. Enkel toen Depp aangaf dat hij geen geloof hechtte aan het verhaal dat hij haar neus gebroken zou hebben en beweerde dat het bloed op het zakdoekje in haar hand eigenlijk nagellak was, toonde de actrice wat meer emoties. Meer nog: even leek het alsof ze in huilen zou gaan uitbarsten. De opmerking van haar ex kwam duidelijk hard aan.

Kaka

Na de middagpauze kwam er af en toe wat meer ‘lucht’ in de rechtszaal. Toen Depp zichzelf onderbrak en opmerkte: “Dat is ‘hearsay’, een gerucht, zeker?” Dat leverde hem een lach van de zaal op, aangezien de tegenpartij hem al meerdere keren om die reden had onderbroken. “Ik leer bij”, glimlachte Depp. En toen hij vertelde over het incident met de ‘kaka in bed’, bijvoorbeeld, die volgens Heard van haar hondjes kwam. Al verdween de glimlach al snel van het gezicht toen hij beschreef hoe ze hem (volgens hem) aan de telefoon met iO Tillett Wright in een slecht daglicht stelde. “Ze waren aan het lachen over dat ik dacht dat het niet door een hond geproduceerd was”, zei Depp. “Het waren moeilijke dagen en ik vond niet dat ik die behandeling verdiende. Dus ik nam de telefoon en zei: ‘iO: ze is van jou nu. Je mag haar hebben.’” Daarna gooide hij de telefoon op de zetel.

Quote Ik stond bij de koelkast, zij zat nog op de zetel. En toen begon het geschreeuw. ‘Stop met me te slaan’, riep ze in haar beste boze stem. ‘Dit is de laatste keer dat je me dit aandoet.’ Ze was toen nog aan de telefoon met iO, en ik stond nog steeds aan de koelkast. Johnny Depp

Koelkast

“En toen liep Rocky binnen, die schreeuwde: ‘Laat haar gerust, Johnny’. Maar ik was helemaal niet in haar buurt”, merkte de acteur op. “Ik stond bij de koelkast, zij zat nog op de zetel. En toen begon het geschreeuw. ‘Stop met me te slaan’, riep ze in haar beste boze stem. ‘Dit is de laatste keer dat je me dit aandoet.’ Ze was toen nog aan de telefoon met iO, en ik stond nog steeds aan de koelkast. Op aanraden van mijn beveiliger vertrokken we. En dat was de laatste keer dat ik miss Heard zag.”

Linker testikel

Tijdens z'n getuigenis komen heel wat sms’jes, foto’s en audiofragmenten naar voren. In één daarvan heeft Heard het over de zoon van Depp. “Miss Heard vond het opnieuw nodig om mijn kinderen, mijn zoon, erin te betrekken en te zeggen dat ze hoopte dat de stiefvader van mijn zoon hem kan leren om een man te zijn, gezien ik dat niet kon”, legt de acteur uit. “Ik geloof dat ze iets zei over dat de stiefvader meer mannelijkheid in z’n lichaam had dan ik in mijn linker testikel.” Volgens de acteur betrok Heard zijn kinderen “veel te vaak” in hun ruzies. Die kinderen waren geen fan van de actrice, zegt hij. “Ze zijn veel intelligenter dan ik. En ze weigerden om bij haar in de buurt te zijn. Ze hielden niet van de manier waarop ze me behandelden. Mijn dochter heeft dat ook neergeschreven in een zeer elegante brief aan miss Heard.”

Quote Zeggen dat het unfair was, was een understate­ment. Het beheerste elke seconde van mijn leven, van het moment waarop ik wakker werd, tot het moment waarop ik in slaap viel. Johnny Depp

Excuses voor de kinderen

De acteur voegde eraan toe dat hij z'n excuses ook aanbood aan z'n kinderen, toen de beschuldigingen over huiselijk geweld opgepikt werden door de media. Of hij ooit eerder beschuldigd was van geweld tegen een vrouw? “Nee”, fluisterde Depp gedecideerd. “Ik voelde me ziek. Er zat geen waarheid in. En dan merk je dat mensen anders naar je beginnen kijken. Dat de telefoontjes van producenten niet meer binnenlopen. Zeggen dat het unfair was, was een understatement. Het beheerste elke seconde van mijn leven, van het moment waarop ik wakker werd, tot het moment waarop ik in slaap viel.” Ook op tournee met Hollywood Vampires kon Depp aan niets anders denken, zei hij: “Ik zat achteraan in de bus en huilde, verstopte het voor mensen.”

De schikking

“Ik betaalde haar een schikking, 7 miljoen dollar, denk ik”, vertelde Depp over zijn scheiding met Heard. Die brachten een gezamenlijke mededeling naar buiten. “Die werd geschreven door advocaten.” Of hij die goedgekeurd had voor het naar buiten kwam? “Laat me het zo stellen: ze gaven me geen keuze”, grijnsde Depp. Toen zijn ex-vrouw aan de pers had laten weten dat ze het geld zou doneren aan twee goede doelen, nam de acteur het heft in eigen handen. “Niemand van ons mocht praten over de details en het geld. En dus vroeg ik mijn business manager om de eerste betaling rechtstreeks aan de goede doelen te doen, in haar naam. En toen ik dat deed, was miss Heard heel erg boos”, klonk het.

Quote Wat de uitkomst van deze rechtszaak ook zal zijn, op het moment dat de beschuldi­gin­gen geuit werden en een eigen leven gingen leiden, verloor ik. Johnny Depp

Essay

Uiteraard kwam ook het essay dat Heard over Depp schreef - de reden waarom hij haar aanklaagde voor smaad - aan bod. “Toen ik het las en ik de woorden zag die zij geschreven had, werd het voor mij duidelijk dat het over onze relatie en over mij ging”, verklaarde de acteur. “Ik begrijp de passie die iemand kan hebben om wat hen is aangedaan recht te zetten. Mannen, vrouwen, kinderen ... Dat komt van mijn achtergrond, ik ben heel erg tegen pesterijen, tegen geweld, tegen onrecht. Dat deel van het artikel begreep ik heel goed en juichte ik toe. Het was heel erg goed gedaan. Het leek gewoon vreemd (in combinatie met de verwijzingen naar hem, red.).”

Mishandeling

Tijdens het slot van het verhoor, ontkende Depp nog maar eens dat hij Heard ooit mishandeld heeft.

“Heb je miss Heard ooit fysiek mishandeld?” klinkt het. “Nooit”, klinkt het snel en duidelijk.

“Heb je miss Heard ooit seksueel mishandeld?” “Nooit.”

“Wat heb je verloren door die beschuldigingen?” “Niets minder dan alles. Wat de uitkomst van deze rechtszaak ook zal zijn, op het moment dat de beschuldigingen geuit werden en een eigen leven gingen leiden, verloor ik. Op dat moment. Ik verloor omdat ik daar voor de rest van mijn leven mee moet leven. Ik zal dat voor de rest van mijn dagen bij mij moeten dragen. En dat had nooit moeten gebeuren en ik heb nooit begrepen waaróm het precies gebeurde.”

Quote Ik denk dat het makkelijk is om een stuk te schrijven over iemand, zonder zijn naam aan te halen. Er zijn stiekeme manieren om dat te doen. Het bevat fragmenten van onze tijd samen. Johnny Depp

Advocaat van Heard begon ondervraging

Het laatste half uur kwam ook de advocaat van Heard, Ben Rottenborn, nog even aan het woord. Hij hamerde vooral op het feit dat Depp zijn ex-vrouw aanklaagde om het essay, en dus niet om beschuldigingen die ze voordien geuit had. Hij benadrukte verschillende keren dat in het essay niet expliciet verwezen werd naar Depp en dat er geen details over hun relatie in het stuk stonden. “Maar ik denk dat het makkelijk is om een stuk te schrijven over iemand, zonder zijn naam aan te halen”, reageerde Depp. “Er zijn stiekeme manieren om dat te doen. Het bevat fragmenten van onze tijd samen.” Rottenborn staat ook nog even stil bij het scheidingsdocument dat beide echtelieden ondertekenden in 2016. Daarin staat duidelijk vermeld dat geen van beide partijen een vals statement naar buiten heeft gebracht voor persoonlijk gewin. Depp moest vier keer bevestigen dat hij het document wel degelijk ondertekend had.

En daarmee besloot de rechter deze procesdag. Donderdag gaat de verdediging verder met het verhoor van Depp.

