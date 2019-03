Johnny Depp legt harde bewijzen op tafel: híj werd mishandeld door Amber Heard DBJ

14 maart 2019

18u00 0 Showbizz Amber Heard (32) beweert nu al enkele jaren dat ze door haar ex Johnny Depp (55) werd mishandeld, maar eind 2018 had Depp genoeg van de beschuldigingen. Hij legde een klacht neer wegens imagoschade en nu gaat de Amerikaanse acteur zelfs een stapje verder. Met concrete bewijzen wil hij aantonen dat niet Heard maar híj slachtoffer was van huiselijk geweld.

Toen Amber Heard in 2016 beweerde dat ze tijdens haar relatie met Johnny Depp werd mishandeld werd ze overal geprezen voor haar moed. De actrice werd op haar woord geloofd en de reputatie van Johnny Depp kreeg er zwaar onder te lijden. Eind 2018 werd die schade zo groot dat Depp een klacht tegen zijn ex indiende en nu gaat hij zelfs verder.

Met “87 nieuwe beelden van beveiligingscamera’s, 17 verklaringen van getuigen, een audio-opname, foto’s en ander bewijs” wil Depp de rechter aantonen dat Heard vals nieuws de wereld in stuurde. Een van die getuigenissen is die van Trinity Esparza, zij was conciërge van het penthouse dat Depp en Heard deelden. “Trinity Esparza verklaart dat ze op de bewakingsbeelden heeft gezien dat de zus van Heard net alsof deed dat ze Amber in het gezicht sloeg. Daarna hoorde ze hen lachen”, staat te lezen in een van de documenten die Depp indiende.

Afgesneden vingerkootje

Ook het verhaal van het afgesneden vingerkootje van Depp krijgt een nieuwe wending. Toen Depp daarmee in de zomer van 2016 werd gespot meldde entertainmentwebsite TMZ dat Depp zichzelf had verwond. Hij zou in een dronken woedeaanval verschillende flessen wodka kapot hebben geslagen en zich daaraan hebben verwond, zo vertelde Heard toen aan TMZ. De beelden zijn te vinden op de website van TMZ, maar zijn zeer expliciet.

Nu zegt Depp dat hij zijn vingerkootje verloor na een gevecht met Heard. Zij zou een fles wodka naar hem hebben gegooid en de schreven hebben hem dan verwond. Omdat de acteur niet diezelfde avond naar het ziekenhuis was gegaan, kon het topje er in eerste instantie niet worden aangenaaid. Pas door huid van zijn andere hand te gebruiken, konden de chirurgen het er terug aannaaien.

Valse verklaringen

Naast het vingerkootjesincident zijn er volgens Depp nog een hele hoop momenten waarop Heard de feiten verdraaide. “Zonder dat ze in de gaten had dat het beveiligingsteam in de buurt was, begon Heard ineens ‘Stop met me te slaan, Johnny’ te roepen”, staat er te lezen in een van Depps verklaringen. “De beschuldiging kwam tot een hoogtepunt toen Heard met valse verklaringen kwam dat Depp haar met een telefoon aanviel, haar in haar gezicht sloeg en het penthouse overhoop haalde. Er waren meerdere getuigen bij deze hoax.”

Heard schreeuwde moord en brand, maar toen de politie aankwam weigerde ze alle medewerking. “Vrienden van Heard hebben de politie gebeld en toen zij aankwamen, weigerde mevrouw mee te werken”, staat er in de verklaring. “Twee politieagenten melden dat zowel Heard als het penthouse niets mankeerden. Zes dagen later presenteerde ze zichzelf aan de wereld met een aangedaan gezicht en de verklaring dat ze was mishandeld door Depp.” De nieuwe beveiligingsbeelden zouden pas sinds kort in het bezit van Depp zijn.