Johnny Depp komt naar België: Graspop Metal Meeting lost 103 nieuwe namen

Onder meer Arch Enemy, In Flames, Rancid, Disturbed, Three Days Grace, Papa Roach, Danko Jones, Less Than Jake, Exodus, The Chats én Pantera komen naar ons Belgenlandje. Opvallend is ook de aankondiging van de band van ‘The Pirates of the Caribbean’- acteur Johnny Depp, Hollywood Vampires. De band bestaat uit een aantal echte rocklegendes. Niemand minder dan ‘Aerosmith’- muzikant Joe Perry, Alice Cooper en Tommy Henriksen maken deel uit van de rockband. Ze maakten in juni al bekend dat ze een Europese tournee aan het plannen waren, maar van België was nog geen sprake, tot nu.