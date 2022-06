Johnny Depp in juli alweer voor de rechter

CelebritiesDe ene rechtszaak is nog maar net afgelopen, of daar komt de volgende al. In juli moet acteur Johnny Depp (58) opnieuw voor de rechter verschijnen omdat hij een zekere Greg Brooks op de set van ‘City of Lies’ geslagen zou hebben. Het incident zou plaatsgevonden hebben in 2017.

In 2017 speelde Johnny Depp mee in de film ‘City of Lies’, over het overlijden van Notorious B.I.G.. Op de set kwam het tot een handgemeen met locatiemanager Greg Brooks, beweert die. Volgens Brooks moest hij Depp gaan vertellen dat de opnames voor die dag afgerond zouden worden. Depp zou naar alcohol geroken hebben en zich dronken gedragen hebben, klinkt het. “En toen sloeg hij me kwaad en met veel kracht twee keer in mijn ribben.” Daarop zou Depp geroepen hebben: “Ik geef je honderdduizend dollar als je me nu in het gezicht slaat!”

De volgende week zou Brooks gevraagd zijn om een document te ondertekenen waarin stond dat hij geen rechtszaak mocht aanspannen tegen Depp of het productieteam. Maar hij weigerde dat, en werd vervolgens ontslagen. Brooks kloeg de acteur in 2018 dan aan voor slagen en verwondingen, maar de rechtszaak liep steeds vertraging op. Maar in juli is het dan toch eindelijk zover. Depp zal opnieuw vertegenwoordigd worden door advocate Camille Vasquez, die tijdens het proces tegen Amber Heard een erg goeie beurt maakte.

Volgens advocate Pat Harris kijkt Brooks erg uit naar de rechtszaak. “We respecteren de beslissing van de jury (in de zaak tegen Amber Heard, red.), maar die is niet relevant voor de zaak van meneer Brooks in Los Angeles. Deze zaak gaat niet over twee Hollywoodsterren die een toxische relatie hebben. Het gaat hier om de aanval van een hardwerkend crewlid door de ster van de productie. Meneer Brooks kijkt uit naar zijn dag in de rechtbank.” Vermoed wordt dat Depp zal pleiten dat hij enkel verbaal uithaalde naar Brooks, nadat die zich agressief had gedragen tegenover een vrouw op de set.

