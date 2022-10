Johnny Depp en Jeff Beck klagen professor aan na beschuldigingen van plagiaat

De beschuldigingen van plagiaat dateren al van begin augustus. Bruce Jackson meent dat Depp en Beck meerdere regels van het gedicht woord per woord gekopieerd hebben. Zo zijn de lyrics “I’m raggedy, I know, but I have no stink”, “God bless a lady that’ll buy me a drink” en “What that funky motherf***er really needs, child, is a bath” identiek hetzelfde. Maar ook de titel ‘Sad Motherfuckin’ Parade’ zou gestolen zijn. Sterker nog: volgens Jackson zijn er maar twee tekstregels in het lied die niet overgenomen zijn. Zowel Wilson als Jackson werd niet vernoemd als coauteur van het nummer.