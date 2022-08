Johnny Depp en Jeff Beck beschuldigd van plagiaat

Na al die jaren lijkt ‘Hobo Ben' nieuwe fans te hebben. Depp en Beck zouden meerdere regels van het gedicht woord per woord gekopieerd hebben. Zo zijn de lyrics “I’m raggedy, I know, but I have no stink”, “God bless a lady that’ll buy me a drink,” en “What that funky motherf***er really needs, child, is a bath" identiek hetzelfde. Maar ook de titel ‘Sad Motherfuckin’ Parade’ zou gestolen zijn. Sterker nog: volgens Jackson zijn er maar twee tekstregels in het lied die niet overgenomen zijn.